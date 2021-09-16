«Удар по рейтингу Зеленского»: Украине предрекают бунты против вакцинации от COVID-19

На Украине начался взрывной рост числа заболевших COVID-19, о котором не раз предупреждали инфекционисты и эпидемиологи. Еще 13 сентября заболевших по стране было всего 1205, на следующий день — 3332; 14 сентября — 4640; а уже 15-го числа — 5 744 человека. Сейчас общее число активных инфицированных в стране превышает 43 тысячи, на 60% выросли и новые госпитализации — в среднем более тысячи человек в день. Эпидемиологи уверены — это только старт нового мощного всплеска пандемии. После начала учебного года в стране отмечаются рекордные показатели заболеваемости среди детей, и это — крайне тревожный звонок.

Местные инфекционисты восприняли это как начало катастрофы, в ходе которой штамм «дельта» убьет тысячи украинцев. Но сами украинцы все равно не хотят вакцинироваться, несмотря на все ухищрения властей. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Власти Украины вновь ввели режим адаптивного карантина, страну поделили на зоны. Пока большинство регионов находятся в «зеленой» зоне, но около пяти областей уже переведены в «желтую». В местном минздраве гордятся, что по стране сделано уже около 11 млн прививок от коронавируса и что около 5 млн человек получили две дозы вакцины. Но, похоже, это — некий предел, ведь на деле большинство украинцев совсем не хочет добровольно прививаться. Убедить антипрививочников уколоться не могут ни статистика смертей от COVID-19, ни поощрительные меры властей.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По данным свежего соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», 56,5% украинцев еще не сделали прививку от коронавируса и, более того, не собираются ее делать. Еще не прививались, но планируют привиться 25,1% граждан, а прошли вакцинацию всего 18,4%. Антипрививочники считают, что вакцины от коронавируса еще недостаточно проверены, они боятся побочных эффектов и обеспокоены давлением государства.

А украинские ученые прогнозируют, что новая волна пандемии на Украине будет «особо разрушительной». По данным эпидемиологов Национальной академии наук (НАН), новая волна коронавируса пройдет по стране быстрее, чем предыдущие, но будет крайне вредоносной для общества. Умрут тысячи граждан, в первую очередь те, кто не захотел заранее обезопасить себя от вируса. Специалисты НАН отметили рекордные цифры заболеваемости коронавирусом среди детей и уверены, что новая волна пришла в общество из детских садов и школ. Из-за этого в стране готовятся принять меры: перевести школы и вузы на дистанционку, а также начать всеобщую вакцинацию детей (против чего выступают миллионы родителей).

Как заявил на брифинге в Киеве политический эксперт Тарас Загородний, нежелание вакцинироваться может сыграть с тысячами украинцев злую шутку.

«У нас складывается парадоксальная ситуация: вакцины в страну завезли, причем есть широкий выбор — Pfizer, Moderna, Covishield и т. д. Однако десятки миллионов украинцев вакцинироваться упорно не хотят. Мне кажется, с этими настроениями властям необходимо бороться. Они должны применять метод кнута и пряника, иначе никто в стране не пойдет прививаться, — отметил эксперт. — Да, украинцы с их недоверием к вакцинации — не исключение в мире. Во многих странах люди не торопились прививаться, но здесь характерен пример Израиля. Там населению четко дали понять: наша страна свободная, гражданин может не прививаться, но максимум, на который он сможет тогда претендовать, — это работа дворника, плюс ему придется постоянно сдавать тесты на коронавирус».

Загородний сообщил, что не верит в добровольную массовую вакцинацию, потому что ее не было ни в одной стране мира.

«Власть должна вести активную разъяснительную работу, четко артикулировать, что будет после проведения достаточного уровня вакцинации. Например, в Дании людям пообещали — если все граждане вакцинируются, то власти снимут все ограничения. И ограничения в итоге сняли, — сообщил аналитик. — Да, по закону вакцинация на Украине — дело добровольное. Но в условиях нового всплеска пандемии власти могли бы обойти закон и в принудительном порядке заставить людей прививаться. Ведь речь идет об их же безопасности, а также о безопасности государства».

Загородний напомнил — на Украине очень сильны антипрививочные настроения, более половины числа граждан и не думает прививаться.

«Но ситуация с коронавирусом в стране сегодня настолько опасна, что задача элиты — не слушать народ, который так неразумно себя ведет. Нужно внедрять меры, максимально адекватные вызовам, с которыми сталкивается в условиях всплеска эпидемии украинское общество. При этом не думаю, что введение ограничений для невакцинированных заставит украинцев выйти на массовые уличные протесты. Скорее уж на протесты их выведет бесконечное повышение тарифов ЖКХ. К сожалению, эффективная борьба с пандемией осложняется тем, что уровень доверия к власти в стране крайне невысок. Значит, власти должны провести пропагандистскую кампанию, чтобы объяснить украинцам необходимость вакцинации. Один врач заявил по поводу вакцинации: «Лучше пять раз вакцинироваться, чем один раз побывать в реанимации». Именно такой месседж и должны услышать украинцы», — заключил Загородний.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил — формально вакцинация на Украине добровольная, но на деле украинцев часто заставляют вакцинироваться.

«Вакцинированные от COVID-19 украинцы с 20 сентября получат целый ряд привилегий, так решил кабмин Украины. Но, когда речь идет о принудительной вакцинации или преференциях для вакцинированных, это неизбежно поднимает вопрос прав человека. Что бы ни говорила власть, но она грубо ограничивает права непривитых. Похоже, медицина у нас уже превратилась в религию, не требующую дополнительных доказательств. Причем государство, по сути, провалило кампанию по разъяснению противоэпидемических мер гражданам. В итоге власти и поборники принудительной вакцинации превращаются в «секту свидетелей вакцины». Между ними и остальной частью общества не происходит диалога, а критикам вакцинации не дают публично высказывать свою позицию», — сообщил эксперт.

По мнению Кулика, именно таким образом власти сформировали на Украине антипрививочную фронду.

«В результате растет процент тех, кто противится принудительной вакцинации. Растет и число украинцев, которые на словах вроде бы за вакцинацию, в статистике они значатся как вакцинированные, но на деле они купили себе справки о вакцинации на черном рынке. Вводя меры «ползучего локдауна» и ограничивая права граждан, государство увеличивает этот рынок и капитализирует его, — указал Кулик. — Думаю, на фоне нынешней волны заболеваемости локдауна избежать не удастся, и он послужит стартером для массовых акций протеста. Напряжение в нашем обществе растет постоянно и вместе с ним — неприятие власти в целом. В первую очередь это будет удар по рейтингу [президента Украины Владимира] Зеленского, ведь его избиратели — это люди, которые критически относятся к любым ограничениям».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Виталий Кулик назвал COVID-сертификаты «лайт-версией привилегий для вакцинированных» и отметил, что кабмин неуклонно увеличивает количество обязательств граждан.

«У нас речь идет уже не о праве на здоровье, а о долге гражданина быть здоровым, само понятие «здоровый» равнозначно понятию «вакцинированный». Поэтому считаю, что уличные протесты нынешней осенью на Украине неизбежны, пусть они будут проходить и с меньшим размахом, чем во Франции, — заявил политолог. — Эти протесты будут не только уличными. Они также будут проявляться в увеличении числа украинцев, которые объединятся в коммуны и уедут из городов. Вырастет и количество тех, кто будет демонстративно ходить без масок в публичных местах, отказываться выполнять требования кабмина. Думаю, эти требования будут игнорировать также многие компании среднего и малого бизнеса».

В целом Украину ждет крайне сложный период, а государство при этом серьезно рискует, подчеркнул Кулик.

«Копируя действия европейских правительств, Банковая движется по пути роста социального напряжения и его политизации. Непременно появятся политические силы, которые выступят в защиту интересов противников карантина, локдауна и принудительной вакцинации. В этом тренде, как правило, выступают не сектанты или маргиналы, а известные философы, политики и общественные деятели. Игнорировать точку зрения этих людей довольно сложно, а отмахиваться от нее — значит увеличивать рост антивакцинных настроений. Да, формально вакцинация у нас добровольная, но по факту на Украине заставляют людей вакцинироваться, ущемляя права тех, кто отказывается от прививки. Это сильно раздражает общество», — заключил эксперт.

Напомним, с 20 сентября кабмин Украины ввел в стране «желтые» и «зеленые» COVID-сертификаты. Они должны содержать информацию о вакцинации гражданина, отрицательном тесте или выздоровлении от COVID-19. В «желтом» сертификате будет информация о получении первой прививки, в «зеленом» — о прохождении полного курса вакцинации. От наличия этих сертификатов будет зависеть работа школ и вузов, проведение общественных мероприятий, а также допуск граждан в кафе и рестораны.