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Baijiahao: неядерная война между РФ и США будет иметь неожиданный исход
Армия
Baijiahao: неядерная война между РФ и США будет иметь неожиданный исход
Федеральное агентство новостей

Пекин, 16 сентября. Западные аналитики полагают, что в условиях отказа от ядерного удара США якобы победят Россию, но исход такого противостояния будет неожиданным для всех, пишет Baijiahao.

Эскалация напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном породила множество версий того, кто же из них победит в вооруженном противостоянии. К примеру, на Западе принято сравнивать объемы военной техники двух держав, и с этой точки зрения Россия действительно уступает Соединенным Штатам. Но американцам рано праздновать, ведь победу одержит неожиданный игрок, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

На сегодняшний день в распоряжении у российской армии есть самое современное вооружение, в том числе и гиперзвуковые ракетные комплексы. США могут похвастать количеством боевой техники. Если же между странами вспыхнет конфликт, то война попросту вымотает их, а победителем окажется игрок, избежавший участия в этом противостоянии, констатировали китайские эксперты.

Ранее американский генерал Джон Хайтен заявил, что война с Россией повлечет за собой самые разрушительные последствия. Тем временем кандидат в послы США при НАТО Джулианн Смит провозгласила Москву главным врагом Альянса на ближайшие 10 лет, пишет «Царьград».

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