Танковый батальон ВС Германии принял на вооружение новые Leopard 2A7V

Берлин, 16 сентября. Танкисты 393-го танкового батальона ВС Германии приступили к приемке 30 новых боевых машин Leopard 2A7. Об этом сообщает пресс-служба бундесвера.

Батальон стал первым немецким подразделением, которое получило на вооружение новые танки. По словам военного ведомства страны, до конца текущего года войска получат еще 14 боевых машин. После того как батальон будет полностью укомплектован, он войдет в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности Сил быстрого реагирования НАТО.

Церемония передачи первого Leopard 2A7V бундесверу прошла еще в 2019 году, однако поставки начались только 15 сентября 2021 года. Согласно условиям договора, заключенного между военным ведомством и компанией Krauss-Maffei Wegmann, оборонное предприятие должно модернизировать 104 танка Leopard до 2023 года.

Впервые модернизированный Leopard 2A7V был представлен в 2016 году. Боевой машине улучшили корпус, оснастили новой башней и полностью заменили оборудование. На танк была установлена гладкоствольная пушка повышенной мощности Rheinmetall Rh-120 L55A1.

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