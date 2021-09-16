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Анна Нетребко заметила у себя признаки деменции
Шоу-бизнес
Анна Нетребко заметила у себя признаки деменции
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Москва, 16 сентября. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на провалы памяти в беседе с ведущим Иваном Ургантом. Артистка уверена, что ее состояние может быть связано с деменцией.

Оперная дива Анна Нетребко стала гостьей ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Артистка призналась, что память начала подводить ее во время выступлений. Звезда поделилась своими опасениями в разговоре с Иваном Ургантом.

«Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше», — призналась артистка.

Нетребко также поделилась вероятной причиной ухудшения своего состояния. По мнению оперной дивы, на ее здоровье могли отразиться последствия заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, ухудшение памяти может быть связано с возрастом — в этом году звезда отпразднует 50-летие. Исполнительница запланировала гала-концерт в Кремлевском дворце, а также концертный тур по российским городам.

Артистка появилась в программе Первого канала в стильном вечернем образе total black. Так, Нетребко выбрала для эфира модный оверсайз-костюм и остроносые туфли.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Нетребко заметила у себя признаки деменции
Анна Нетребко здоровье звезды ургант
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