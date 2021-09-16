Захарова предложила купить главкому ВСУ игрушечный танк для поездки по Москве

Москва, 16 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась купить главкому украинской армии Валерию Залужному игрушечный танк для прогулки по Москве.

Так она отреагировала на скандальное заявление генерала ВСУ, который ранее изъявил желание проехаться на бронетехнике по Красной площади и Арбату.

«Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату, и даже по площади Смоленской», — заявила Захарова во время брифинга.

При этом она отметила, что риторика Валерия Залужного не заслуживает серьезного обсуждения. По словам дипломата, бессмысленно даже думать о подобных авантюрах.

Ранее слова генерала также прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он предложил Залужному проехаться по Москве в автозаке.