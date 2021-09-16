Планшет Xiaomi Pad 5 получил международную версию

Пекин, 16 сентября. Китайская компания Xiaomi официально представила планшет Pad 5 на глобальном рынке. Сроки выхода устройства и его стоимость в России пока неизвестны.

Фирма позиционирует гаджет как устройство для работы и отдыха. Особенностью Xiaomi Pad 5 стал 11-дюймовый дисплей с разрешением WQHD+ (2560x1600 точек) и частотой обновления экрана 120 Гц.

«Запуск планшета Xiaomi Pad 5 происходит в новых условиях, когда учащиеся возвращаются в школы,» — отметил менеджер Xiaomi по международному маркетингу Ти Джей Уолтон.

Планшет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 860, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В устройстве предусмотрены две камеры: фронтальная 8 Мп и основная 13 Мп.

Компания Xiaomi ранее сообщила о разблокировке смартфонов, чья работа была приостановлена в некоторых странах. Представители бренда объяснили меры желанием предотвратить контрабанду на рынках, где нет официального присутствия китайской марки.