Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 18:17
18:15
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
18:13
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
18:10
Происшествия
Жительница Майкопа выложила в Сети интимные фото знакомой и попала под следствие
18:05
Армия
Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ
18:03
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
18:03
Происшествия
Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре
18:03
Общество
Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев введен в кому
18:02
Общество
Минздрав России изучит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
18:00
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
17:58
Политика
Как военный альянс AUKUS стал ударом в спину Франции
Все новости

Тунисский профсоюз призвал Каиса Саида сформировать «мини-правительство»
Весь мир
Тунисский профсоюз призвал Каиса Саида сформировать «мини-правительство»
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Тунис, 16 сентября. Всеобщий профсоюз трудящихся (ВПТ) Туниса призвал президента Каиса Сайеда ускорить формирование правительства в уменьшенном составе для решения экономических и социальных проблем, насущных вопросов в сфере здравоохранения, а также для обеспечения преемственности государства и выполнения взятых на себя обязательств.

Данное заявление звучит уже не в первый раз после того, как глава страны объявил 25 июля о заморозке работы парламента, снятии иммунитета с депутатов и отставке премьер-министра Хишама аль-Машиши. Саид при этом сам возглавил исполнительную власть, которую должен осуществлять с помощью пока не сформированного правительства. После свержения законодательного совета президент уже успел издать несколько приказов касательно новых назначений и увольнений.

В своем заявлении ВПТ, который является крупнейшей профсоюзной организацией Туниса, предупредил, что «любая отсрочка только усугубит кризис, разрушит государство и поставит под угрозу его институты». Ассоциация подчеркнула острую необходимость «ускорить формирование мини-правительства, которое обеспечит соответствующие условия для преодоления затруднительной ситуации и станет представителем страны на всех международных форумах».

Многие местные партии выступили с критикой последних решений Саида, посчитав их «переворотом против конституции», в то время как другие поддержали его, назвав предпринятые шаги «коррекцией курса» в свете сложившейся обстановки в сфере экономики и здравоохранения.

«Необходимо четко определить сроки окончания исключительного периода и параметры последующих мер для выхода из политического кризиса и состояния общего паралича, поразившего большую часть государственных органов», подчеркнул союз трудящихся в своем заявлении.

Организация напомнила о поддержке решений 25 июля, назвав их «исторической возможностью, ответом на чаяния тунисских женщин и мужчин и преодолением десятилетнего периода, отмеченного неудачами и несправедливостью, а также распространением коррупции, терроризма и политическими убийствами».

Ожидается, что Саид объявит о назначении нового подотчетного ему премьер-министра и подчиненное ему правительство. Тунисские организации настаивают на скорейшем представлении «дорожной карты», включающей четкий план спасения страны при условии соблюдения конституции и прав человека.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Тунисский профсоюз призвал Каиса Саида сформировать «мини-правительство»
тунис каис саид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru