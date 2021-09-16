Тунисский профсоюз призвал Каиса Саида сформировать «мини-правительство»

Тунис, 16 сентября. Всеобщий профсоюз трудящихся (ВПТ) Туниса призвал президента Каиса Сайеда ускорить формирование правительства в уменьшенном составе для решения экономических и социальных проблем, насущных вопросов в сфере здравоохранения, а также для обеспечения преемственности государства и выполнения взятых на себя обязательств.

Данное заявление звучит уже не в первый раз после того, как глава страны объявил 25 июля о заморозке работы парламента, снятии иммунитета с депутатов и отставке премьер-министра Хишама аль-Машиши. Саид при этом сам возглавил исполнительную власть, которую должен осуществлять с помощью пока не сформированного правительства. После свержения законодательного совета президент уже успел издать несколько приказов касательно новых назначений и увольнений.

В своем заявлении ВПТ, который является крупнейшей профсоюзной организацией Туниса, предупредил, что «любая отсрочка только усугубит кризис, разрушит государство и поставит под угрозу его институты». Ассоциация подчеркнула острую необходимость «ускорить формирование мини-правительства, которое обеспечит соответствующие условия для преодоления затруднительной ситуации и станет представителем страны на всех международных форумах».

Многие местные партии выступили с критикой последних решений Саида, посчитав их «переворотом против конституции», в то время как другие поддержали его, назвав предпринятые шаги «коррекцией курса» в свете сложившейся обстановки в сфере экономики и здравоохранения.

«Необходимо четко определить сроки окончания исключительного периода и параметры последующих мер для выхода из политического кризиса и состояния общего паралича, поразившего большую часть государственных органов», — подчеркнул союз трудящихся в своем заявлении.

Организация напомнила о поддержке решений 25 июля, назвав их «исторической возможностью, ответом на чаяния тунисских женщин и мужчин и преодолением десятилетнего периода, отмеченного неудачами и несправедливостью, а также распространением коррупции, терроризма и политическими убийствами».

Ожидается, что Саид объявит о назначении нового подотчетного ему премьер-министра и подчиненное ему правительство. Тунисские организации настаивают на скорейшем представлении «дорожной карты», включающей четкий план спасения страны при условии соблюдения конституции и прав человека.