Мишустин призвал жестко контролировать цены при проведении социальной газификации

Москва, 16 сентября. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо жестко контролировать стоимость услуг при проведении масштабной социальной газификации.

В настоящий момент предусматривается возможность получения комплексной услуги, в которую входят, помимо подключения газа, работы внутри дома и установка оборудования. Глава кабмина напомнил о требовании президента России Владимира Путина не завышать цены при проведении процедуры доводки газа до хозяйств.

Все необходимые решения по данной программе уже приняты, сроки реализации сжатые, поэтому предстоит большая работа, добавил Мишустин. Нужно мобилизовать все потенциальные ресурсы для повышения качества жизни людей.

Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркеров ранее заявил, что полная технически возможная газификация в 35 регионах страны может быть завершена к 2026 году. К 2030 году проект будет полностью закончен.