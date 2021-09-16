Неприемлемое будущее для Сомали: дорогостоящую миссию АМИСОМ признали неэффективной

Бывший замдиректора Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Исмаил Осман заявил, что предлагаемое продление мандата АМИСОМ направлено исключительно на обеспечение большего финансирования в ущерб безопасности и стабильности страны.

По его словам, миссию Африканского союза в Сомали учредили 19 января 2007 года. Месяц спустя Совет Безопасности ООН уполномочил АС развернуть миротворческие силы в восточноафриканском государстве для уменьшения угрозы, создаваемой «Аш-Шабаб» и другими террористическими организациями.

Первоначально АМИСОМ создавали для остро нуждавшихся в поддержке национальных сил безопасности, поэтому миссию считали дорогостоящим миротворцем, расходующим сотни миллионов долларов. Однако кризис правления, с которым столкнулась Сомали, и неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов подтверждают, что страна осталась такой же нестабильной, как и прежде.

Исмаил Осман сообщил о присутствии девяти тысяч боевиков «Аш-Шабаб», что составляет почти половину от общего числа представителей АМИСОМ. Террористы не перестали атаковать государство, а совсем недавно группировка взяла на себя ответственность за подрыв смертника в Могадишо, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

В совместном заявлении, опубликованном делегацией Африканского союза и федеральным правительством Сомали по итогам двухдневной встречи 18 и 19 августа, отметили, что миссия близится к завершению. Хотя ситуация в области безопасности требует дальнейшего участия в борьбе с «Аш-Шабаб».

«Поэтому необходимо задать следующий вопрос: с учетом того, что временные власти, которые продемонстрировали слабость перед лицом преступности, и того факта, что присутствие АМИСОМ было слишком дорогостоящим и неэффективным, собралась ли независимая группа рекомендовать продление миссии, особенно в свете множества обвинений в политической коррупции и сговоре внутри АМИСОМ?», — подчеркнул Исмаил Осман.

Затраты без ощутимых результатов

АМИСОМ функционировала в Сомали не как согласованная гуманитарная миссия, а как отдельные военные группировки, состоящие из независимых сил Уганды, Бурунди, Джибути, Кении и Эфиопии, продолжил экс-представитель NISA.

Каждое объединение солдат отвечало за отдельный сектор, что усложняло формирование последовательной стратегии по ликвидации «Аш-Шабаб». Примечательно, что Совет мира и безопасности Африканского союза также не завоевал доверие сомалийцев.

«Мы не можем продолжать признавать коррупцию, присущую организации. Правда в том, что продажность ограничивает развитие безопасного и защищенного общества и, конечно же, стремится ликвидировать богатство нации руками нескольких привилегированных и влиятельных людей. Это никогда не следует рассматривать как приемлемое будущее для Сомали», — добавил Исмаил Осман.

Пока страна отвлеклась на продолжающуюся политическую неопределенность, связанную с парламентскими и последующими президентскими выборами, Африканский союз пытается принять мандат с целью убедить общественность в том, что продление миссии отвечает интересам сомалийцев.

Однако речь идет скорее об обеспечении большего финансирования АМИСОМ в ущерб безопасности и стабильности страны, поскольку за последние четыре года миссия не участвовала ни в какой значимой гуманитарной или военной операции.

«Мы не можем позволить себе продолжать платить за такой уровень некомпетентности. Очевидно, что нас не сдерживают никакие финансовые ограничения, учитывая миллиарды, которые уже погрузились в бесконечную денежную яму АМИСОМ. Хотя мы могли бы легко восстановить национальную армию и военно-морской флот», — считает Исмаил Осман.

Если Африканский союз продлит мандат, тогда для сомалийцев ничего не изменится. Люди продолжат жить среди преступности, коррупции и безразличия. Любые планы по миссии необходимо отложить до формирования следующего правительства, чтобы все заинтересованные стороны согласовали действия с новой администрацией.