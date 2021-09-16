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Команда Пашиняна продолжает политику, которая привела Армению к потере территорий
Весь мир
Команда Пашиняна продолжает политику, которая привела Армению к потере территорий
Федеральное агентство новостей  / 

Демарш главы МИД Армении, под странным предлогом отказавшегося общаться с представителями стран Договора о коллективной безопасности, — это последовательная политика прозападной команды премьер-министра Пашиняна. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Марков, комментируя известие о том, что представитель МИД Армении Арарат Мирзоян не приехал в Душанбе на заседание советов глав МИД стран-членов ОДКБ.

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что армянские политики, ухудшая отношения с Россией, продолжают разрушать свою страну.

«Во властных структурах Армении существуют два блока. Силовики этой республики традиционно ориентируются на Россию. Коалицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна составляют выходцы из проамериканских и проевропейских организаций-грантоедов. Эти люди готовы воевать в Карабахе с Азербайджаном «до последнего российского солдата» и периодически устраивают демарши, адресованные Организации Договора о коллективной безопасности, требуя, чтобы другие страны решали проблемы, которые они создали своей стране», — пояснил политолог.

Директор Института политических исследований предположил, что отсутствие на саммите Совета коллективной безопасности министра МИД Армении, очевидно, является очередной демонстрацией недовольства со стороны прозападного блока официального Еревана.

«И Арарат Мирзоян, и Никол Пашинян со своими единомышленниками почему-то решили, что теперь главным союзником Армении станет Франция, которая ввяжется в военный конфликт и поможет вернуть стране потерянные территории. Разумеется, ничего подобного не произойдет. Параллельно эти люди продолжают устраивать провокации в адрес России, пытаясь вынудить наше государство выполнять их желания. Именно эти люди всего три года назад требовали, чтобы российские военнослужащие, обеспечивающие безопасность Армении, покинули страну. Следствием этой политики стала война в Нагорном Карабахе и потеря огромных территорий», — заметил собеседник ФАН.

Марков выразил мнение, что Россия должна ужесточить риторику при общении с официальными представителями Армении, так как те ведут себя крайне неразумно. Он добавил: если Ереван покинет ОДКБ, пострадает от этого в первую очередь Армения. Аналитик напомнил, что на территории современной Армении после потери ею почти всей территории Нагорного Карабаха остаются земли, на которые продолжает претендовать Азербайджан.

Ранее ФАН рассказал, почему в миграционном кризисе Европы надо винить не Минск, а Вашингтон.

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армения пашинян мирзоян
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