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Украинские чиновники Билецкий и Арестович устроили перепалку в прямом эфире

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 17:09
Политика
Украинские чиновники Билецкий и Арестович устроили перепалку в прямом эфире
facebook.com  /  Churikov Vasyl

Киев, 16 сентября. Глава украинского «Нацкорпуса» Андрей Билецкий устроил словесную потасовку в прямом эфире, его оппонентом стал советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала «Украина-24» в программе «Ток-шоу №1», гостями которых стали среди прочих Билецкий и Арестович. Поначалу беседа шла в конструктивном русле, но как только Арестович стал высказывать свою позицию, на него с критикой тут же набросился Билецкий, который назвал оппонента клоуном.

Руководитель «Нацкорпуса» утверждал, что Арестович всегда делает вид, будто он эксперт в чем-либо, хотя на самом деле таковым не является. Также Билецкий заявил что работа Арестовича — троллить. Ответ не заставил себя ждать, и представитель офиса Зеленского назвал собеседника «чертом-убийцей». В своих ругательствах он периодически переходил на русский язык.

Ведущий программы с трудом угомонил оппонентов, которые еще некоторое время продолжали перебрасываться оскорблениями, но затем перепалка завершилась.

Ранее в Запорожье предложили переименовать площадь Маяковского и дать ей имя американского гей-порноактера. В интернете даже начался сбор подписей. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко, которому идея о переименовании не понравилась.

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украина билецкий арестович нацкорпус
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