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Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
Общество
Во Владимирской области открыли памятник Николаю II
wikipedia.org  /  Laski Diffusion/Getty Images

Владимир, 16 сентября. В деревне Санино Владимирской области открыли памятник императору Николаю II. Это значимое событие было приурочено к престольному празднику местного храма Черниговской иконы Божьей матери, сообщают «Владимирские ведомости». Монумент царственному страстотерпцу заказали на свои средства прихожане и благотворители храма в Санино.

В этот день в храме Черниговской иконы Божьей матери 1890 года постройки, являющемся памятником федерального значения, отпраздновали 131-й престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. После утренней службы состоялось торжественное открытие памятника Николаю II, который считается вторым по величине в современной России среди подобных после екатеринбургского. Скульптура изображает последнего российского императора в полный рост, в мантии и с державой в руке.

После церемонии прошли общая трапеза, концерт и детская анимационная программа, специально подготовленная и организованная спонсором прихода.

Ранее ФАН рассказывал об установке тройного памятника великим артистам. Монумент, посвященный Лановому, Этушу и Яковлеву появится в центре Москвы.

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