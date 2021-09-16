Захарова назвала учения ВСУ и НАТО попыткой Киева отвлечь внимание от своих провалов

Москва, 16 сентября. Совместные военные учения Украины и НАТО проводятся исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от провалов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевские чиновники настойчиво пытаются «погрузить» украинцев в «параллельную реальность», так как в действительности они сталкиваются с непрекращающимися проблемами социально-экономического характера, с которыми Киев не справляется.

«Безусловно, отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике, социально-экономических проблем страны», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Учения «Объединенные усилия — 2021» развернутся в конце сентября на нескольких украинских полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Маневры пройдут в три этапа. Один из них подразумевает отражение наступления условного противника.

Ранее кандидат в послы США при НАТО назвала Россию главной военной опасностью для Альянса. Она пообещала добиться включения угроз, связанных с РФ в стратегическую концепцию организации.