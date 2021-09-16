Аналоги iPhone и iPad на базе российского чипа «Скиф» выпустят в 2022 году

Москва, 16 сентября. Российские компании могут выпустить аналоги iPhone и iPad на базе процессора «Скиф», разработанном в центре проектирования микросхем НПЦ «Элвис».

Производительность устройств на «Скифе» будет схожа с iPhone 6 и iPad Air. Первые планшеты компания ICL готова выпустить уже в следующем году, а массовое производство запустят, вероятно, не раньше 2023 года. Предположительно, с конвейера будут выходить свыше 300 тыс. устройств ежегодно.

Еще один отечественный производитель «БайтЭрг» намерен создать первые серийные образцы на базе чипов «Скиф» к концу 2022 года, а запустить устройства в серию к концу 2023-го. Объемы производство могут составить до 700 тыс. планшетов в год.

Инженер научно-производственного объединения «Техника-Сервис» Игорь Соловьев ранее заявил, что защищенные промышленные компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус» не уступают аналогичным устройствам, оснащенным, например, Intel. При этом у ноутбуков научно-производственного объединения уровень локализации гораздо выше, чем у остальной продукции предприятия.