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Экономист Марголин отметил экспортный потенциал российского алкоголя
Экономика
Экономист Марголин отметил экспортный потенциал российского алкоголя
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 16 сентября. Россия в последние годы значительно повысила качество алкогольной продукции, которая получила экспортный потенциал, считает экономист Андрей Марголин.

Как пишет издание «Народные Новости», компании «Абрау-Дюрсо» и «Белуга Групп» имеют перспективы к объединению, что позволит им занять нишу на мировом рынке спиртного. Оба производителя уже получили признание в России и готовы расширить свой бизнес за пределы страны.

«Сейчас довольно много обзоров на эту тему, где говорится, что по качеству российские виноделы ничем не уступают европейским», — подчеркнул Марголин.

Доход «Абрау-Дюрсо» по итогам 2020 года составил 8,72 млрд рублей. За 12 месяцев компания реализовала 41,05 млн бутылок своей продукции. Несмотря на пандемию, ей удалось сохранить показатели экспорта на уровне 2019 года и поставить за границу более 1 млн бутылок.

Росстат ранее сообщил об увеличении внутреннего спроса на шампанское и игристые вина отечественных производителей. Согласно статистике, в первой половине 2021 года продажи достигли 8 млн декалитров, что на 11% выше прошлогодних показателей.

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алкоголь вино абрау-дюрсо марголин белуга
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