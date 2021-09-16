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Ирина Хакамада после смерти мужа призналась, что задумывалась о мести
Общество
Ирина Хакамада после смерти мужа призналась, что задумывалась о мести
wikipedia.org  /  Valerij Ledenev

Москва, 16 сентября. Журналист Ирина Хакамада поделилась эмоциями после утраты мужа, бизнесмена Владимира Сиротинского. Она объяснила, как относится к идее мести.

Ирина Хакамада записала ролик, в котором рассказала о способах справиться с утратой близкого человека. Так, она отметила, что в некоторых ситуациях месть может быть оправдана, хоть и не принесет должного облегчения. Хакамада также призналась, что пытается примириться с потерей через прощение, хотя иногда задумывалась об идее отомстить.

«Периодически самой хочется иногда [отомстить] — сейчас прямо отомщу! Но потом я это отпускаю, потому что это как-то убивает мою энергию. А когда я прощаю, но не сразу, со временем, сразу не получается, то как-то кислорода становится больше. Я взлетаю над ситуацией», — поделилась журналистка.

Хакамада подчеркнула: месть способна удовлетворить человека лишь на короткое время. Затем приходит опустошение, которое не избавит от горя из-за смерти близкого.

Недавно актриса Вера Алентова впервые появилась на публике после похорон мужа, режиссера Владимира Меньшова. Артистка посетила открытие театрального сезона в Москве.

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