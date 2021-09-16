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Спасатели из Магадана вытащили застрявшего на мели детеныша косатки

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 16:47
Общество
Спасатели из Магадана вытащили застрявшего на мели детеныша косатки
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Магадан, 16 сентября. Спасатели и местные жители Магадана несколько часов выручали маленького китенка, который заплыл на мель и не мог выбраться сам.

Детеныш косатки оказался в прибрежной зоне во время охоты за нерпой. Китенок сел на мель и не смог вернуться из-за начавшегося отлива. Спасатели поливали малыша водой, а с наступлением прилива морской зверь уплыл.

«Детёныш был напуган и отказывался уплывать. В итоге он ушёл в море, где всё это время его ждала мать. Теперь с ним всё будет хорошо», — сообщил сотрудник регионального МЧС Алексей Крылов.

Детеныш косатки сначала не мог набрать быструю скорость, участникам спасательной операции пришлось подтолкнуть кита. Через несколько минут он уже стремительно мчался в море. В спасении приняли участие 27 человек.

В Санкт-Петербурге двух маленьких нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации. Зверьки находились на лечении в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Петербурга.

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