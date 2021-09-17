США планируют запретить турецкую группировку «Серые волки»

Турция меняет демографию в сирийском Африне; Анкара считает, что на Ближнем Востоке США нуждаются в ее помощи; турецкое правительство расширяет религиозную власть в стране. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция пожаловалась на оружейное эмбарго Германии

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Германия ввела необъявленный запрет на экспорт вооружения в отношении Турции.

«И мы каждый раз говорим им, что это вредит не только Турции, но и альянсу НАТО», — отметил министр.

После старта военной операции Турции на северо-востоке Сирии в октябре 2019 года Германия ввела частичный запрет на экспорт оружия Анкары, которое может быть использовано в сирийской войне.

????Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Almanya bize adı konmamış bir silah ambargosu uyguluyor"https://t.co/Rp8lBzL1yB pic.twitter.com/aAL2RLF2kT — dokuz8HABER (@dokuz8haber) September 14, 2021

Правительство Турции расширяет религиозную власть в стране

Директор Управления по делам религий (Diyanet) Али Эрбаш сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что его организация откроет курсы изучения Корана в кампусах университетов, общежитиях и больницах.

Кроме этого, стало известно, что бюджет Управления по делам религий в следующем году увеличится на 3,2 миллиарда лир до 16,1 миллиарда, что сделает ведомство более финансируемым, чем семь других министерств страны.

Некоторые турецкие политологи считают, что подобное положение дел свидетельствует о расширении роли религиозной власти в правительстве Турции.

#flaş Ali Erbaş Gaza Bastı: Diyanet Üniversite, Hastane, Cezaevi ve Yurtlara Kuran Kursu Açıyor.

????????????https://t.co/E5IVZBKRmc — Medyafaresi.com #AşıOlTürkiye (@medyafaresi) September 14, 2021

Анкара не в силах принять новых мигрантов

У Турции нет возможности справиться с очередным притоком беженцев из Афганистана, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру в телефонном разговоре. Турецкий лидер также отметил, что Анкара ожидает от ЕС быстрых шагов в возобновлении переговоров о вступлении в союз.

Ранее в сентябре Турция исключила возможность заключения с Брюсселем каких-либо миграционных соглашений, которые ограничивались бы исключительно финансовой помощью. Однако эксперты полагают, что Анкара таким образом пытается повысить свои позиции на предстоящих сделках по этому вопросу.

???? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. pic.twitter.com/evcKDJtwQR — TVNET (@tvnet) September 14, 2021

Исламизирующая Турцию ПСР заступилась за секулярный строй

Официальный представитель правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик заявил, что правительство выступает за сохранение принципа светскости в основном законе страны.

«Это положение описано в нашем уставе. Мы хотим, чтобы секуляризм оставался в конституции. Его невозможно удалить», — сказал Челик.

Комментарии политика прозвучали после того, как Ресул Тосун, бывший депутат от ПСР, предложил исключить принцип светскости из конституции, чем вызвал бурю обвинений в адрес партии власти.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Laiklik prensibi anayasada korunmalıhttps://t.co/FEV99sV8gi pic.twitter.com/16cBx97L4e — NTV (@ntv) September 13, 2021

Эрдоган посетит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться с визитом в Соединенных Штатах Америки с 19 по 22 сентября. Пока нет информации о том, проведет ли турецкий лидер встречу с президентом США Джо Байденом. Однако известно, что 21-го числа он примет участие в саммите Генассамблеи Организации Объединенных Наций, который пройдет с 21 по 27 сентября.

Эрдоган также планирует присутствовать на церемонии открытия «Турецкого дома» (Türkevi) на Манхэттене.

Анкара выступила за взаимодействие с талибами

На заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану на прошлой неделе представитель Турции Феридиун Синирлиоглу призвал к сотрудничеству с новым правительством, сформированным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

По мнению дипломата, мировое сообщество должно работать с новым руководством республики, чтобы иметь возможность следить за выполнением обещаний талибов.

Реджеп Тайип Эрдоган и ПСР изначально поощряли переговоры и взаимодействие с «Талибаном» после прихода группировки к власти. Однако после объявления радикалами состава временного правительства на прошлой неделе Турция заняла более осторожную позицию.

???? Ankara believes the right approach to Taliban is a gradual engagement, Turkey’s Permanent Representative to the United Nations Feridun Sinirlioğlu said on Friday.https://t.co/TopACPFtio ➖ — Ahval (@ahval_en) September 11, 2021

Талибы хотят крепких отношений с Анкарой

«Талибан» готов установить прочные связи между Афганистаном и Турцией. Об этом заявил 14 сентября исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства страны Амир Хан Муттаки.

Он также отметил, что талибы поддерживают контакты с турецкими властями и ожидают, что Анкара поможет народу Афганистана в восстановлении инфраструктуры и деятельности международного аэропорта Кабула.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledihttps://t.co/pTjdoiuPfN pic.twitter.com/O3abjH9v2E — internethaber.com (@internethaber) September 14, 2021

Самое время для нормализации армяно-турецких отношений

Вероятность улучшения дипломатических связей между Турцией и Арменией может быть самой высокой за последние несколько десятилетий, потому что Азербайджан не препятствует сближению, как это было во время предыдущих усилий Анкары и Еревана в 2009 году. Об этом пишет новостной сайт Eurasianet.org со ссылкой на интервью с аналитиками и официальными лицами со всего региона.

Политические расчеты трех правительств претерпели серьезные изменения после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, пишет издание.

Prospects of Armenia-Turkey normalization appear closer than ever https://t.co/KAS3L3gBlM Unlike the last time the two sides explored restoring ties, Azerbaijan doesn’t seem to be trying to play the spoiler. @MejlumyanAni reports. — Joshua Kucera (@joshuakucera) September 13, 2021

Реальный уровень безработицы в Турции превысил официальные цифры

Фактическое число нетрудоустроенных граждан в Турции достигло 8,4 миллиона человек и более чем вдвое превышает официальные значения. Об этом сообщила Конфедерация прогрессивных профсоюзов Турции (DİSK).

Согласно данным Турецкого статистического института (Turkstat), в июле количество незанятого населения выросло до 12% или 3,9 миллиона человек.

По мнению DİSK, Turkstat изменил методологию подсчетов после вспышки пандемии COVID-19 и перестал включать в отчеты нетрудоустроенных, не ищущих работу, но готовых работать, а также некоторых других лиц. Реальное количество незанятых в Турции составляет 24% среди мужчин и 30% среди женщин, считают в профсоюзе.

Более трети населения Турции в долгах

Бюро кредитных историй Турции и Агентство банковского регулирования и надзора опубликовали данные о личном долге граждан республики.

По состоянию на июнь 2021 года более 34 миллионов граждан Турции имеют личную ссудную задолженность на общую сумму почти в 875 миллиардов лир (103 миллиарда долларов США).

Эрдоган пообещал вывести авиационный флот Турции в лидеры

Президент Турции 13 сентября заявил, что республика превратилась из страны, неспособной производить пули, в государство, которое разрабатывает собственные беспилотные летательные аппараты.

По его словам, все это стало возможно благодаря правильным инвестициям в оборонные технологии.

«Флот БПЛА Турции станет номером 1 в мире после того, как мы пополним наши ряды новой боевой беспилотной летательной системой», — сказал Эрдоган.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA filomuzu dünyanın 1 numarası haline getireceğizhttps://t.co/1HHvpeZx9n pic.twitter.com/FoyGmqbmrM — İLKHA (@ilkeHaberAjansi) September 13, 2021

Анкара считает, что на Ближнем Востоке США нуждаются в Турции

Соединенные Штаты должны сотрудничать с Турцией, если они хотят присутствовать на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet.

«Наша страна — региональная держава, у нее есть зона влияния и интересов, которые расширяются день ото дня под руководством уважаемого президента Эрдогана», — сказал министр.

По его словам, Турция — сильный, эффективный и надежный союзник США, с которым Вашингтону необходимо сотрудничать в регионе.

Эти заявления звучат на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция пыталась исправить ситуацию и доказать свою важность в регионе, взяв на себя бремя охраны аэропорта Кабула, однако эти планы провалились с приходом к власти «Талибана». Теперь турецкое руководство ищет новую приемлемую роль.

Турция меняет демографию в сирийском Африне

Организация «Национальная инициатива для Африна» обвинила Турцию в попытке изменить демографические показатели в населенном пункте, расположенном на северо-западе Сирии.

«Турция принимает десятки тысяч арабских и туркменских переселенцев, особенно семьи связанных с Анкарой группировок, и поселяет их на месте перемещенных коренных народов», — говорится в сообщении.

По мнению организации, действия Турции и связанных с ней группировок могут приравниваться к преступлениям против человечности в соответствии со статьей VII Римского статута Международного уголовного суда.

Турция вторглась в Африн в начале 2018 года, захватив его после боев с курдскими «Отрядами народной самообороны». С тех пор город остается под контролем турецких военнослужащих.

National Initiative for Afrin warns of demographic change’s seriousness in Turkish occupied Afrin https://t.co/fSIShSMPiK pic.twitter.com/H5jfnWKrAl — Mutlu Civiroglu (@mutludc) September 14, 2021

Давутоглу высказался о курдской автономии

Анкара должна уважать решение о создании курдской автономии в Сирии, если того захочет сирийский народ. Об этом заявил лидер «Партии будущего» и бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

«Сирийцам необходимо самим решить, какой будет система правления», — сказал он телеканалу «Рудав» 14 сентября, добавив, что территориальная целостность арабской республики должна быть сохранена.

Турция планирует вернуть сирийских беженцев на родину

Анкара работает с ООН над возможностью переселения мигрантов, прибывших в республику из Сирии, обратно на родину, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чиновник сказал об этом после визита в Турцию Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Последний в рамках поездки встретился как с Чавушоглу, так и с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzensiz göçmen sorunuyla ilgili konuştu https://t.co/IddIMYW4ZW — Habertürk (@Haberturk) September 12, 2021

Азербайджан, Пакистан и Турция проводят очередные военные учения

Согласно информации Минобороны Азербайджана, силы специальных операций трех стран впервые встретились на совместных маневрах в Баку. Мероприятия под называнием «Три брата-2021», начались 12 сентября и продлятся до 20-го числа.

Основными целями учений являются улучшение взаимодействия спецподразделений стран-партнеров в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, а также обмен информацией и опытом.

Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı hava operasyonlarıyla devam ediyorhttps://t.co/Q5IKz69RYF pic.twitter.com/fjkto0gXFb — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 14, 2021

США планируют запретить турецкую группировку «Серые волки»

Конгрессмен США Дина Титус предложила внести поправки в законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год, чтобы запретить турецкую ультранационалистическую группировку, известную как «Серые волки».

Титус попросила госсекретаря США Энтони Блинкена в течение 180 дней представить Конгрессу доклад об этой организации, «включая обзор критериев, соответствующих для отнесения ее к иностранной террористической организации».

В прошлом году власти Франции запретили деятельность «Серых волков» на территории республики. А за два года до этого Австрия запретила использование символики группировки. Министерство иностранных дел Турции тем временем осудило данные меры и попросило обе страны отменить свои решения.

The Titus Amendment #579 - introduced by @repdinatitus - orders a @StateDept report on the activities of the #GreyWolves organization against US interests, allies & international partners, including a review of the criteria met for designation as a foreign terrorist organization. pic.twitter.com/E8HZ2HYQLO — ANCA (@ANCA_DC) September 14, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.