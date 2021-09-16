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Юрист Соловьев назвал наказание, которое получит убийца семьи в Воронежской области
Происшествия
Юрист Соловьев назвал наказание, которое получит убийца семьи в Воронежской области
Федеральное агентство новостей  / 


Есть преступления, которые заслуживают только высшей меры наказания — настолько «высшей», насколько это возможно. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

Страшная трагедия развернулась в городе Лиски Воронежской области. В 5:30 утра 16 сентября 2021 года вооруженный автоматическим оружием неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете напал на отделение местной полиции, ранив одного из сотрудников правопорядка. Затем внутри здания ОМВД он привел в действие взрывное устройство и скрылся на автомобиле «Нива».

В ходе немедленно начавшегося расследования преступления и поиска совершившего его человека журналистам стали известны новые подробности. Оказывается, нападавший был сотрудником частного охранного предприятия. В недавнее время у преступника произошел конфликт с женщиной из Каменского района. В ссору вмешались сотрудники того самого лискинского отдела полиции, который «чоповец» впоследствии взорвал.

Однако на этом его «приключения» не закончились: вместо того, чтобы «залечь на дно» и попытаться скрыться, преступник нанес визит по еще одному адресу: к той самой женщине, которая имела несчастье с ним повздорить. Злоумышленник застрелил не только ее саму, но еще и старшего сына. Младшего же он предпочел задушить подушкой.

Юрист Соловьев назвал наказание, которое получит убийца семьи в Воронежской области
Федеральное агентство новостей  / 

«Когда его поймают, единственное наказание, которое ему сможет назначить суд, — это пожизненное лишение свободы, — заявил Соловьев. — Совокупность совершенных им преступлений не оставляет в этом никаких сомнений: тут и тройное убийство при отягчающих обстоятельствах, и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Думаю, все мотивы этого жуткого преступления мы узнаем только после задержания злоумышленника».

В том, что он будет все-таки пойман, у юриста нет никаких сомнений.

«Ему лучше не оказывать сопротивления при задержании, — заметил эксперт. — Тяжесть совершенных им деяний однозначно будет позволять открыть огонь на поражение, если правоохранители поймут, что тот собирается с ними бороться».

Собеседник ФАН также обратился к преступнику с призывом как можно скорее сдаться полиции — чтобы «не наломать еще больше дров».

«Но, так или иначе, в ближайшее время он будет нейтрализован», — резюмировал Соловьев.

Ранее ФАН опубликовал фото с места тройного убийства под Воронежем.

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