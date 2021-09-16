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SSJ-100 с 50 пассажирами вернулся в аэропорт Йошкар-Олы после отказа двигателя

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 16:49
Происшествия
SSJ-100 с 50 пассажирами вернулся в аэропорт Йошкар-Олы после отказа двигателя
pixabay.com

Йошкар-Ола, 16 сентября. Самолет SSJ-100 авиаперевозчика «Руслайн» сообщением Йошкар-Ола — Москва был вынужден вернуться в воздушную гавань вылета из-за проблем с двигателем.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, через непродолжительное время после взлета у самолета отказал один из двигателей. Экипаж выработал топливо и благополучно вернулся в аэропорт столицы Марий Эл. Известно, что на борту воздушного лайнера находились 50 пассажиров и три члена экипажа.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. В ведомстве уточнили, что на месте уже находится следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и заместитель Марийского транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал при аварийной посадке самолета Анталия — Петербург.

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самолет марий эл йошкар-ола
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