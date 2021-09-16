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Анкара критикует правительство талибов и собирается обслуживать аэропорт Кабула

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 17:31
Весь мир
Анкара критикует правительство талибов и собирается обслуживать аэропорт Кабула
wikipedia.org  /  wiltshirespotter / kabul1 / CC BY-SA 2.0

Кабул, 16 сентября. Турция и «Талибан»1 (запрещенная в РФ организация) обсуждают возможное соглашение об обеспечении безопасности и эксплуатации кабульского аэропорта на постоянной основе, при этом Анкара разочарована в составе заявленного правительства талибов. Об этом сообщило издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на два анонимных источника.

О неудовлетворенности Анкары временным афганским правительством свидетельствует призыв турецкого главы МИД Мевлюта Чавушоглу к «Талибану» о включении в состав кабмина представителей различных этнических групп и женщин. В его предварительном списке присутствуют 30 пуштунов, два таджика и один узбек. Каждый из них является великовозрастным консервативным командиром талибов, при этом 17 человек входят в санкционный перечень Совбеза ООН.

«Новое правительство «Талибана» расстроило западный альянс, включая Анкару. В кабинете нет ни одного инклюзивного представителя. <...> Никто не торопится признавать их [законной властью]», — сообщил источник.

Несмотря на это, обсуждение договора о кабульской воздушной гавани продолжается. В конце августа в Сеть попали некоторые его предварительные положения, в соответствии с которыми Анкара должна признать «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана, обеспечивать безопасность аэропорта с помощью частной фирмы и спецназа в штатском. Также Турция и Катар будут проводить техническое обеспечение объекта на основе консорциума, специалисты и охранники не получат права покидать его периметр.

Несмотря на отсутствие заключенной договоренности открытые источники позволяют судить о том, что турецкие военные самолеты курсируют между Турцией и Пакистаном с неустановленными грузами. Вероятно, Анкара готовится к продолжительному присутствию в регионе.

Власть над Афганистаном перешла в руки талибов 15 августа после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны вместе со своими приближенными и 169 миллионами долларов. Данное событие произошло на фоне эвакуации контингента НАТО из Афганистана, продолжавшееся с мая.

После данных событий аэропорт Кабула оставался единственным участком афганской земли, подконтрольным международным силам. В ходе эвакуации функционирование воздушной гавани обеспечивалось западными и местными специалистами, которые в настоящий момент вывезены в США.

После 31 августа, когда последний американский борт покинул страну, диспетчерские и технические возможности аэропорта оказались практически обнулены, и только прибытие турок и катарцев спасло положение. В начале сентября Чавушоглу признал, что после окончания вывода войск США из Афганистана свыше десятка турецких специалистов вместе с катарцами осуществляли управление аэропортом Кабула. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан турция аэропорт
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