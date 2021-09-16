Анкара критикует правительство талибов и собирается обслуживать аэропорт Кабула

Кабул, 16 сентября. Турция и «Талибан»1 (запрещенная в РФ организация) обсуждают возможное соглашение об обеспечении безопасности и эксплуатации кабульского аэропорта на постоянной основе, при этом Анкара разочарована в составе заявленного правительства талибов. Об этом сообщило издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на два анонимных источника.

О неудовлетворенности Анкары временным афганским правительством свидетельствует призыв турецкого главы МИД Мевлюта Чавушоглу к «Талибану» о включении в состав кабмина представителей различных этнических групп и женщин. В его предварительном списке присутствуют 30 пуштунов, два таджика и один узбек. Каждый из них является великовозрастным консервативным командиром талибов, при этом 17 человек входят в санкционный перечень Совбеза ООН.

«Новое правительство «Талибана» расстроило западный альянс, включая Анкару. В кабинете нет ни одного инклюзивного представителя. <...> Никто не торопится признавать их [законной властью]», — сообщил источник.

Afghanistan: Turkey, frustrated with the Taliban, only giving 'ad hoc' help at Kabul airport | Middle East Eye https://t.co/XxbBteCt2B — Massah D (@klonokid) September 16, 2021

Несмотря на это, обсуждение договора о кабульской воздушной гавани продолжается. В конце августа в Сеть попали некоторые его предварительные положения, в соответствии с которыми Анкара должна признать «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана, обеспечивать безопасность аэропорта с помощью частной фирмы и спецназа в штатском. Также Турция и Катар будут проводить техническое обеспечение объекта на основе консорциума, специалисты и охранники не получат права покидать его периметр.

Несмотря на отсутствие заключенной договоренности открытые источники позволяют судить о том, что турецкие военные самолеты курсируют между Турцией и Пакистаном с неустановленными грузами. Вероятно, Анкара готовится к продолжительному присутствию в регионе.

Turkish military planes started flying to PAF Base Nur Khan near Islamabad three weeks ago and been flying there every other day since then. First I thought it had something to do with Kabul evacuation, but since the flights are continuing, it must be something else. pic.twitter.com/sFggAHCIUk — Juha Keskinen (@MacFinn44) September 9, 2021

Власть над Афганистаном перешла в руки талибов 15 августа после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны вместе со своими приближенными и 169 миллионами долларов. Данное событие произошло на фоне эвакуации контингента НАТО из Афганистана, продолжавшееся с мая.

После данных событий аэропорт Кабула оставался единственным участком афганской земли, подконтрольным международным силам. В ходе эвакуации функционирование воздушной гавани обеспечивалось западными и местными специалистами, которые в настоящий момент вывезены в США.

Kabul airport had been closed since the end of the massive US-led airlift of its citizens, other Western nationals and Afghans who helped Western countries. https://t.co/6SqhotIeBU — @dispatch_DD (@Dispatch_DD) September 4, 2021

После 31 августа, когда последний американский борт покинул страну, диспетчерские и технические возможности аэропорта оказались практически обнулены, и только прибытие турок и катарцев спасло положение. В начале сентября Чавушоглу признал, что после окончания вывода войск США из Афганистана свыше десятка турецких специалистов вместе с катарцами осуществляли управление аэропортом Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.