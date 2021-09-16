МИД России поздравил страны Центральной Америки с Днем независимости

Москва, 16 сентября. МИД России поздравил Гватемалу, Гондурас, Коста-Рику, Никарагуа и Сальвадор с 200-летием со дня принятия Акта о независимости Центральной Америки. В ведомстве подчеркнули, что за последние годы со странами удалось установить отношения «дружбы, партнерства и взаимопонимания».

???? 15 сентября #Никарагуа отмечает 2️⃣0️⃣0️⃣ лет независимости.



???????????????? Сегодня #Манагуа является одним из основных партнеров Москвы в Центральной Америке. Наши страны последовательно выступают за формирование многополярного мироустройства.



???? https://t.co/dU2UL0pgdC pic.twitter.com/DviYuifFfs — МИД России ???????? (@MID_RF) September 15, 2021

В поздравлении МИД РФ напомнил, что в этом году планируется празднование 75-летия российско-гватемальских и 30-летие российско-гондурасских дипломатических отношений. В ведомстве отмечают, что «новым свидетельством доверительного партнерства» стала поставка российской вакцины COVID-19 в страны Центральной Америки.

«Отношения между Россией и государствами Центральной Америки развиваются по восходящей. Активно продвигается политический диалог, ведем работу по укреплению сотрудничества. Наше взаимодействие на международной арене опирается на схожую внешнеполитическую философию, в основе которой — приверженность Уставу ООН, уважение суверенитета и права народов самим определять судьбу. Очевидна готовность стран к совместной работе по защите общего «дома», — говорится на сайте МИД.

Обретение независимости

15 сентября отмечается годовщина независимости Центральной Америки. Именно в этот день в 1821 году генерал-капитанство Гватемала, включавшее в себя провинции Гондурас, Гватемалу, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику и Чьяпас, провозгласило свою независимость от Испании, в чьей власти оно находилось с 1524 года.

Этому решению предшествовало восстание в Мексике (1810—1821), которое закончилось победой повстанцев. 24 февраля 1821 года мексиканский военный генерал Агустин де Итурбиде совместно с испанскими властями подписал Кордовский договор, в котором признавалась независимость Мексики в соответствии с положениями «Плана Игуала». После этого военный и политик Габино Гаинза, будучи руководителем объединенных провинций, собрал чрезвычайное заседание совета Гватемалы в количестве 15 депутатов, на котором они подписали Акт о независимости Центральной Америки.

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В 1822 году Гватемала и другие провинции вошли в состав Мексиканской империи, а вскоре были включены в Федерацию Соединенных Провинций Америки, однако союз был недолгим. В 1830 году начиналась гражданская война между провинциями, которая и привела к распаду федерации. В XIX—XX веках предпринимались попытки восстановить Соединенные Провинции Центральной Америки, но они не возымели успеха.

Россия-Никарагуа

Дипломатические отношения были установлены впервые в 1944 году, а уже в период 1979-1990 годов Никарагуа была важным стратегическим партнером СССР в Латинской Америке и получала от него масштабную экономическую и военную помощь. Отношения между двумя странами укрепились в 2007 году с возвращением на пост президента Даниэля Ортеги, что привело к заключению важных стратегических договоров о партнерстве. Страны сотрудничают в сферах дорожной и портовой инфраструктуры, энергетики, таможни недавно обсуждались поставки пшеницы и автобусов в Никарагуа. В 2020 году товарооборот составил 56 млн. долларов США.

Федеральное агентство новостей /

Россия-Коста-Рика

Коста-Рика считается первой страной Центральной Америки, вступившей в контакт с Россией. В 1872 году российский император Александр II и президент Теодоро де Гуардия обменялись посланиями. Дипломатические отношения между СССР и Коста-Рикой установлены 8 мая 1944 года и продолжились уже в статусе Российской Федерации. В настоящее время страны сотрудничают в научной, культурной и туристической сферах, а также активно торгуют. В первом квартале 2020 года товарооборот России с Коста-Рикой составил 34 млн. долларов США, увеличившись на 11,53% по сравнению с предыдущим годом.

Россия-Сальвадор

Дипломатические отношения между Россией и Сальвадором были установлены 3 июня 1992 года. В 1995 году в центральноамериканской стране был учрежден пост почетного консула России. В октябре 2012 г. было открыто посольство Сальвадора в Москве. Товарооборот с центральноамериканской страной в 2018 составил 24,3 млн. долларов США. Россия поставляет минеральное топливо и нефтепродукты, бумагу и картон, а импортирует в основном электрооборудование и кофе. Достаточно активно развиваются связи в области образования и культуры, так в 2018-2019 годах 60 сальвадорских студентов были зачислены в российские вузы.

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Россия-Гватемала

История развития российско-гватемальских двусторонних отношений берёт своё начало в 1991 году, когда 4 января между нашими странами было подписано Совместное коммюнике об обмене дипломатическими представительствами. В 2006 году было подписано соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве. Гватемала проявляет интерес к закупкам целого ряда российских товаров, в том числе продукции машиностроения. В 2020 году товарооборот между странами составил 97 млн. долларов США, увеличившись на 6,17% по сравнению с 2019 годом.

Россия-Гондурас

Дипломатические отношения между СССР и Гондурасом установлены 30 сентября 1990 года. В 1994 году было подписано Соглашение о культурном и научно-техническом сотрудничестве и создана гондурасско-российская компания «Иннотекс-Гондурас С. А.», основным видом деятельности которой является проведение геологоразведочных работ по разработке полезных ископаемых. В 2020 году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Гондурасом.

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В 2014 году было подписано соглашение о безвизовом перемещении граждан обоих государств. Россия и Гондурас будут стремиться к приоритетному развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, разработка нефтяных, лесных и других природных ресурсов. В 2020 году товарооборот России с Гондурасом составил 71 млн. долларов США.