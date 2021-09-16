Спасение утопающих: как избежать трагедий на воде и во сколько это обходится

Каждый год по окончании купального сезона спасатели подводят неутешительные итоги. Вода не прощает ошибок, поэтому тонут все: и взрослые, и дети. Кто-то гибнет из-за излишней самоуверенности, где-то причиной трагедии становится алкогольное опьянение, дети, как правило, тонут по недогляду. Где чаще всего тонут люди и по каким причинам? Как обеспечивается безопасность купания на петербургских пляжах и во сколько она обходится? Что может спасти жизнь любителю подледного лова? На эти и другие вопросы ответил начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Санкт- Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Официальная статистика показывает, что из года в год люди пренебрегают правилами безопасного поведения на воде. В этом году в водоемах Ленинградской области погибло 93 человека, спасено — 153, в Петербурге — 28 погибших и 27 спасенных. По словам Александра Зуева, чаще люди гибнут в местах, где нет оборудованных пляжей и спасателей.

«Из года в год мы должны развивать инфраструктуру безопасного поведения на воде, то есть создавать больше пляжей, на которых будут дежурить спасатели, обеспечивающие безопасность, и обследовать дно водоемов, где купаются граждане. Плюс надо выработать механизм, чтобы не допускать на пляж лиц в нетрезвом виде», — сказал руководитель ВОСВОД.

Основная причина несчастных случаев на воде — это алкогольное опьянение, вторая причина трагедий — оставление детей без присмотра. Как рассказал Зуев, спасатели, которые дежурят на пляжах, большую часть времени занимаются тем, что отводят детей к семье. Разгоряченные алкоголем и солнцем родители, как правило, даже не замечают, что их ребенок ушел купаться.

Невские Новости / Иван Дьяков

Однако далеко не все пляжи Петербурга и Ленобласти оборудованы спасательными постами. Если сказать точнее, то их меньшая часть. По словам руководителя ВОСВОД, в этот купальный сезон аварийно-спасательной службой было организовано всего 25 постов на весь город и область. Этого, конечно, недостаточно. Необходимо увеличить количество безопасных мест для купания, но все как всегда упирается в деньги. Оборудование и ежедневное содержание одного поста вместе с зарплатой спасателям обходится в районе 600–700 тысяч рублей в месяц. Обычно ВОСВОД заключает с администрацией района контракт по обеспечению безопасности мест купания. Эти деньги идут на закупку и ремонт оборудования, а также зарплату спасателям — на общественных началах далеко не уйдешь, как выразился Зуев. Но не каждый муниципалитет может себе это позволить, да и у самого ВОСВОД финансовые возможности весьма ограничены, поэтому свои спасательные посты на безвозмездной основе они размещают только в местах с максимальным скоплением людей.

«Это называется выдвижной спасательный пост, который включает в себя прицеп, спасательную вышку, спасательное оборудование, буи, бинокль, мегафон, аптечку и прочие необходимые вещи. Как правило, дежурство осуществляют трое спасателей. <…> Насколько можем, мы выставляем свои общественные посты. Это значит, что они не финансируются никем, то есть за счет собственных средств ВОСВОД. Например, в петербургском парке 300-летия у нас был такой пост. Если есть возможность, мы максимально стараемся помочь городу», — объяснил начальник аварийно-спасательной службы.

В целом понятно, что для обеспечения безопасного купания на всех популярных у горожан водоемах не хватит ни сил общественников, ни муниципальных бюджетов. Выходом в такой ситуации могло бы стать взаимодействие с предпринимателями. К слову, за рубежом довольно часто местные власти отдают пляжи в аренду коммерсантам, а те уже обустраивают их и обеспечивают безопасность купания. Доступ к воде при этом остается свободным, предприниматели зарабатывают на сдаче в аренду лежаков и продаже стрит-фуда. В России же такая практика не очень распространена.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«У нас тоже так делается, часть пляжей отдают в аренду частным лицам, но это малый процент. Основные пляжи курортного района, как и другие, впрочем, все принадлежат администрации и ни в аренду, никуда их не отдают. Несмотря на то, что в этом году на пляжах Курортного района было выставлено 16 постов, всю береговую линию охватить не удалось», — рассказал Зуев.

Впереди зимний период — время любителей подледной рыбалки. И спасателям вновь придется доставать из воды нерадивых рыбаков, которые выходят на лед несмотря на запреты. В зимний период количество смертей на воде конечно значительно меньше, но хотелось бы их вообще свести к нулю. Правда, ни запреты выхода на лед, ни разъяснительная работа, ни незначительные штрафы кардинально ситуацию не меняют.

«Наши люди почему-то бесстрашные. И как только начинается лед, рыбаки выходят на рыбалку — клев хороший. Поэтому мы тоже работаем, также занимаемся профилактикой, вместе с Государственной инспекцией по маломерным судам патрулируем, подходим к рыбакам, ведем разъяснительную работу. Здесь, у Лахты, выезжает поисково-спасательная служба и оказывает помощь, если вдруг что-то произошло. Несчастные случаи происходят не так часто, как в летний сезон, но все же случаются. Благо что люди, которые выходят на лед, берут с собой телефоны, и быстро вызывают помощь», — рассказал Зуев.

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

Он добавил, что случаев с трагической гибелью рыбаков могло бы быть еще меньше, если бы люди брали с собой основные спасательные средства, которые помогут выжить в воде до прихода помощи. В холодной воде обычный человек может продержаться 10–15 минут, дальше — смерть. Подготовленный выдержит до 30 минут максимум. Поэтому лучшим другом любителя подледной рыбалки является хорошая экипировка — это гидрокостюм или спасательный костюм, который позволяет пробыть в холодной воде до 4–5 часов, при этом он спокойно выдерживает вес человека, не давая ему утонуть.