Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане

Москва, 16 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Курейши для обсуждения ситуации в Афганистане.

О беседе глав международных ведомств сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Встреча пройдет 16 сентября на полях заседания стран — членов Организации Договора коллективной безопасности в Душанбе. Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что основной темой беседы политиков станет стабилизация ситуации в Афганистане.

Страны коллективного Запада также намерены приложить усилия к урегулированию ситуации в Афганистане, однако без деятельной помощи Москвы у них не получится это сделать. Об этом Захарова заявила в эфире политического ток-шоу "Большая игра".