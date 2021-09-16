Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 18:15
18:15
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
18:13
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
18:10
Происшествия
Жительница Майкопа выложила в Сети интимные фото знакомой и попала под следствие
18:05
Армия
Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ
18:03
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
18:03
Происшествия
Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре
18:03
Общество
Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев введен в кому
18:02
Общество
Минздрав России изучит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
18:00
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
17:58
Политика
Как военный альянс AUKUS стал ударом в спину Франции
Все новости

Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 17:47
Политика
Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане
flickr.com  /  МИД России

Москва, 16 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Курейши для обсуждения ситуации в Афганистане.

О беседе глав международных ведомств сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Встреча пройдет 16 сентября на полях заседания стран — членов Организации Договора коллективной безопасности в Душанбе. Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что основной темой беседы политиков станет стабилизация ситуации в Афганистане.

Страны коллективного Запада также намерены приложить усилия к урегулированию ситуации в Афганистане, однако без деятельной помощи Москвы у них не получится это сделать. Об этом Захарова заявила в эфире политического ток-шоу "Большая игра".

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане
Мария Захарова россия афганистан захарова мид рф пакистан мид россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru