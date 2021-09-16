Выборы 2021: как пройдут, где и когда голосовать, где заранее узнать о кандидатах

Итак, в России стартуют выборы 2021 года. Они проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября включительно. 19 сентября — единый день голосования. Первыми в нашей стране начнут процесс волеизъявления жители Чукотского автономного округа и Камчатского края, где в 8 утра пятницы откроются избирательные участки. В Москве в это время будет еще 23 часа четверга.

Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21 час — последними проголосуют жители самого западного региона России — Калининградской области. Кроме того, в труднодоступных и удаленных районах, на судах и на полярных станциях с 29 августа до 16 сентября прошло досрочное голосование за депутатов Госдумы. Подробнее об избирательной кампании 2021 года — в материале ФАН.

Кого выбираем в сентябре 2021 года

В этом году состоятся выборы в Государственную думу (парламент) России. Также завершаются десятки избирательных кампаний, в ходе которых во многих регионах будут избраны представители законодательной и исполнительной власти.

Напутствие президента

В преддверии начала голосования президент России Владимир Путин обратился к россиянам, призвав их ответственно отнестись к выборам в Госдуму, чтобы туда пришли авторитетные и деятельные люди, готовые выполнять свои обещания. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! В ближайшие дни — 17, 18 и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны», — отметил президент.

По словам российского лидера, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти зависит многое, тем более что, согласно обновленной Конституции, российский парламент получил новые значимые полномочия.

Как проходят выборы

Чтобы отдать свой голос на выборах в Госдуму и на региональных выборах, избиратель должен лично прийти на избирательный участок. В некоторых регионах, в том числе в Москве, проводится эксперимент с электронным голосованием, но регистрация на участие в нем уже завершилась. Каждый избиратель также имеет право проголосовать дома, специальных причин для этого не требуется. Последний срок, до которого можно вызывать представителя избирательной комиссии с урной на дом, — 14 часов по местному времени воскресенья, 19 сентября.

Все эти меры, как и продление срока голосования до трех дней, направлены на снижение опасности распространения коронавирусной инфекции. Отметим, все члены избирательных комиссий либо вакцинированы от COVID-19, либо переболели и имеют иммунитет. На участках всем посетителям будут измерять температуру, раздавать защитные маски и индивидуальные шариковые ручки. Помещения будут регулярно дезинфицироваться.

Федеральное агентство новостей /

За кого будем голосовать на выборах в Госдуму

Основная кампания, к которой приковано внимание, это выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. В них участвуют 14 партий, последовательность названий которых в бюллетене была установлена жребием. Как выглядит избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийным спискам, представлено в инфографике ФАН. Депутаты-одномандатники, претендующие на места в парламенте, вносятся в другой бюллетень в алфавитном порядке. Если у кандидата есть судимость, он признан иностранным агентом или аффилирован с иноагентами, соответствующая информация указана в бюллетене и на стенде у избирательного участка.

Кого еще будем выбирать

В 2021 году в России в 12 регионах состоятся выборы губернаторов. В Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае; Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях пройдут прямые выборы глав регионов. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии губернаторов изберут местные парламенты.

В 50 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, состоятся выборы депутатов местных законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований.

Кто имеет право голосовать, как проходит волеизъявление граждан

В России имеют право голосовать граждане старше 18 лет. Не голосуют люди, признанные недееспособными, а также осужденные, в отношении которых приговор вступил в силу.

Для участия в выборах гражданин должен предъявить паспорт и получить избирательные бюллетени, подписанные двумя членами избиркома. Бюллетени заверены печатью, на них также есть специальная марка для защиты от подделок.

Избиратель заходит в кабинку для голосования, ставит отметку в каждом бюллетене и опускает их в опечатанную урну — обычную или электронную (КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллетеней). Если избиратель не поставил ни одной отметки напротив партии или фамилии кандидата, бюллетень признают недействительным. Если отметок больше, чем одна, такой бюллетень тоже считается недействительным. Ответственность за порчу бюллетеня, как и за то, что человек унес его с участка, не предусмотрена. Отказ от участия в голосовании также не является нарушением закона — участие в выборах в России добровольное.

ФБА «Экономика сегодня» /

Где искать списки кандидатов в депутаты Госдумы и информацию о них

Наиболее полные сведения о кандидатах в депутаты Госдумы опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и на сайте госуслуг. Введя свой адрес регистрации, вы увидите список кандидатов и узнаете информацию о них.

Где следить за трансляцией и новостями

За выборами будут следить российские и зарубежные наблюдатели, на избирательных участках установлены более 50 тысяч камер. Доступ к трансляции будут иметь руководители и члены избиркомов, наблюдатели, журналисты и так далее. Онлайн-трансляция в интернете, к которой имеют доступ все желающие, на этих выборах не предусмотрена в целях безопасности, чтобы не допустить взлома системы.

В материале использована информация, представленная «Парламентской газетой». Подробнее о ходе выборов 2021 в Санкт-Петербурге и по всей России будет информировать ФАН. Следите за нашими трансляциями и новостями.