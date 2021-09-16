Как военный альянс AUKUS стал ударом в спину Франции

Вашингтон, 16 сентября. США ведут грязную игру даже по отношению к собственным союзникам по блоку НАТО. Подтверждение тому — разрыв Австралией многомиллиардного контракта с Францией, пишет «ПолитПазл».

Австралийское правительство в 2017 году подписало контракт с французской судостроительной компанией Naval Group. По данным этого соглашения, должны были быть осуществлены поставки 12 современных подводных лодок. Бюджет сделки — 66 миллионов долларов. Но на днях Канберра почему-то решила расторгнуть контракт, чем, естественно, расстроила и вызвала недоумение у французской стороны.

При этом глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, комментируя происходящее от партнеров, обвинил Австралию в подрыве двусторонних отношений.



По мнению военного эксперта и политолога Ивана Коновалова, для того, чтобы вникнуть в данную ситуацию, необходимо найти того, кому будет выгоден демарш Австралии.

Учитывая тот факт, что Канберра вместе с Лондоном и США смогли сформировать новый оборонный союз под названием AUKUS, ответ вполне очевиден.

«Это — англосаксонский альянс, и смысл его — не только в оборонном направлении. Он связан с оборонно-промышленным комплексом, прежде всего с американским. Поэтому понятно, что произойдет переориентирование», — подчеркнул Коновалов.

По мнению политолога, такой внушительный контракт на 66 миллиардов долларов выгоден Вашингтону.

Политолог считает, что для США не впервой вести подобную грязную игру на рынке вооружений, учитывая, что конкуренция со своими союзниками по НАТО только набирает обороты.

Нечто подобное произошло несколько лет назад с контрактом на приобретение Варшавой французских вертолетов «Каракал». Польские власти в последний момент неожиданно отказались от сотрудничества с Парижем. После чего был подписан контракт с американской фирмой.

Выходит, что Вашингтон дважды ударил в спину Францию, при этом «не мараясь», а делая все чужими руками.

Ранее сообщалось, что неядерная война между РФ и США будет иметь неожиданный исход.