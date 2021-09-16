Памятник Жванецкому установят в Донской столице

Ростов-на-Дону, 16 сентября. В донской столице появится памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Памятник установят на улице Пушкинской, в районе дома № 144, приблизительно в районе зональной библиотеки ЮФУ. В этом квадрате уже есть скульптуры установленные ранее, среди них памятник Антону Чехову и Юрию Жданову.

Известно, что для Жванецкого Ростов-на-Дону был особенным городом. Он часто сравнивал его с Одессой и именно здесь прошел его первый концерт в составе Жванецкий, Карцев и Ильченко, после ухода из театра Аркадия Райкина.

Изготовление и установка памятника, как отмечено в постановлении администрации, пройдет за счет внебюджетных средств. Помимо памятника Жванецкому, в ближайшее время в Ростове появится постамент сотрудникам органов безопасности, которые погибли при обороне донской столицы от рук немецко-фашистских захватчиков.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону появится памятник донскому микробиологу Зинаиде Ермольевой. Скульптура разместится на центральной аллее города, около Ростовского государственного медицинского университета, который много лет назад и окончила Ермольева.