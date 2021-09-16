Эвелина Хромченко жестко раскритиковала неудачный фасон «неубиваемой» женской куртки

Москва, 16 сентября. Эксперт в мире моды Эвелина Хромченко объяснила, как ошибочно подобранная верхняя одежда может испортить женский образ.

Новый эпизод шоу «Модный приговор» на Первом канале затронул тему неудачного выбора верхней одежды в женском гардеробе. Героиня одного из последних выпусков проекта отдавала предпочтение спортивному стилю и практичности, но не была довольна своим образом. Так, во время дефиле участница шоу предстала в свободной синей куртке на молнии и с капюшоном.

Спорный выбор героини возмутил Эвелину Хромченко. Ведущая «Модного приговора» жестко раскритиковала не только оттенок, но и фасон практичной куртки.

«Куртки этого псивого цвета старят, делают человека блеклым. Не надо задавать мне вопрос: «Зачем их производят?» Не знаю. Может быть, с вредительскими целями. Но вещи такого типа действительно наносят урон гардеробу. Причем они неубиваемые и будут вечно жить в гардеробе», — отметила Хромченко.

В качестве альтернативы модный эксперт предложила джинсовую куртку свободного кроя, которая не уступила бы спортивному предмету гардероба в универсальности. При этом героиня осталась верна выбору обуви — кедам, которые подошли бы как к платьям, так и спортивным брюкам.

Недавно Хромченко посоветовала женщинам избегать одежды, которая обтягивает зону паха. Певица Ольга Бузова поделилась фото в лосинах и топе, несмотря на предостережение эксперта.