Власти Алжира провели новые аресты по делу о лесных пожарах

Алжир, 16 сентября. Командование национальной жандармерии страны сообщило об аресте в Тизи-Узу восьми человек, подозреваемых в причастности к организации лесных пожаров в регионе.

Об этом говорится в заявлении служб безопасности о последних событиях в расследовании данного дела. Согласно сообщению властей, все задержанные доставлены в специализированный центр по борьбе с криминалом в муниципалитете Сиди-М’хамед, а оттуда — в изоляторы временного содержания.

В случае доказательства вины подозреваемые лица понесут ответственность за «участие в ассоциациях, группировках и организациях, цели и деятельность которых носят террористический и подрывной характер», а также за «умышленный поджог лесов, приведший к гибели людей», сообщила жандармерия. Кроме того, преступники предстанут перед судом за «создание угрозы единству родины» и «саботаж против государственной безопасности».

В заявлении указано, что некоторые из арестованных получали финансирование из-за рубежа и действовали организованной группой. В их задачи входила реализация преступной схемы Движения за самоопределение Кабилии («МАК»), признанного властями АНДР террористическим.

Командование жандармерии сообщило также, что часть задержанных преследуются по обвинению в «умышленном распространении среди населения ложной и злонамеренной информации, способной нанести ущерб общественному порядку и безопасности». Согласно заявлению, все подозреваемые контактировали с главой организации «МАК» Ферхатом Мехенни, проживающим за границей.

Власти Алжира ранее сообщали о задержании лиц по обвинению в причастности к лесным пожарам, унесшим жизни не менее 90 человек. Их также причисляли к агентам кабильского движения, штаб-квартира которого находится в Париже.