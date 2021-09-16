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Пискарев: митинги, «отравление» Навального и вмешательство в выборы — часть одной кампании
Политика
Пискарев: митинги, «отравление» Навального и вмешательство в выборы — часть одной кампании
duma.gov.ru

Москва, 16 сентября. Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что между западными НПО, беспорядками в Москве и «отравлением» есть связь.

По мнению парламентария, действия вышеупомянутых «институтов» направлены на одно — любыми способами добиться дестабилизации обстановки внутри страны, сменить власть и остановить развитие государства.

Пискарев отметил, что такие СМИ, как «Радио Свобода»1, «Голос Америки»1 и «Настоящее время» (все трое признаны иноагентами в России) привлекли к незаконной акции двухлетней давности в Москве внимание более 20 зарубежных НПО, в том числе из США и Европы. Те, в свою очередь, призвали компании Apple и Google «сопротивляться» приказам российского правительства.

«Открытое письмо иностранных НПО к медиаплатформам, поддержанное СМИ, финансируемыми из бюджета США, четко обозначает связь темы беспорядков в Москве 2019 года, якобы отравления Навального и избирательной кампании 2021 года», — заявил Василий Пискарев.

Вышеупомянутые действия парламентарий назвал частью хорошо спланированной спецоперации, реализацией которой занимаются определенные внешние силы.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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пискарев иностранное вмешательство нпо
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