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Нападение на отдел полиции в Воронежской области и тройное убийство в селе Волчанское
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Сегодня в 5:30 утра к отделению полиции города Лиски подъехала «Нива», из которой вышел мужчина в военной экипировке и подорвал входную дверь с помощью взрывного устройства.

Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина в военной амуниции и бронежилете устанавливает на входную дверь отдела МВД взрывное устройство и отбегает. После того, как бомба сдетонировала, неизвестный зашел в здание, где взорвал гранату и открыл огонь из автоматического оружия. После нападения преступник вернулся в машину и уехал в направлении Острогожска.

По предварительным данным, никто не погиб. Полицейский, дежуривший на контрольно-пропускном пункте, получил осколочное ранение правой ноги, его жизни ничего не угрожает.

Через 40 минут после инцидента в селе Волочанское, которое находится в 40 километрах езды от полицейского участка, было совершено нападение на семью фермеров, убиты три человека: женщина, ее сын и внук. Их тела обнаружил молочник, который утром пришел в дом к хозяйке — женщина держала коров и занималась продажей фермерских продуктов. Однако родня убитых отвергает их связь со взрывником из Лисок, по их словам, застреленных с ним ничего не связывает. Семья жила скромно, по мусульманским законам. Гулистан была на пенсии, занималась только подсобным хозяйством. В семье никто не работал. С посторонними общались мало.

После инцидента, во всех школах и детских садах в Лисках была усилена охрана. Принимаются все необходимые меры к задержанию преступника. В небо подняты вертолеты. Полиция просит свидетелей, видевших серо-зеленую «Ниву» с государственным номером Т069ТК36 и надписью на борту «Эконива-агрохолдинг», немедленно сообщать в правоохранительные органы.

 

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нападение воронежская область отдел полиции лиски
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