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Мосгорсуд оставил под стражей треш-стримера Репейника

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 16:34
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей треш-стримера Репейника
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 сентября. Решением Московского городского суда треш-стримера Репейника, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине-инвалиду, оставили под стражей.

В пресс-службе суда уточнили, что рассмотрение апелляционной жалобы на избранную в отношении мужчины меру пресечения состоялось в Мосгорсуде в четверг, 16 сентября.

Ранее Измайловский районный суд российской столицы принял решение о заключении блогера Игоря Малихова под стражу до 26 октября 2021 года. Стоит отметить, что заседание проходило в отсутствии фигуранта, так как он отказался участвовать в нем. Интересы мужчины представлял адвокат, сообщает пресс-служба суда.

В конце августа группа молодых людей распылила перцовый баллончик в лицо прохожей в одном из парков Москвы. Все это они снимали на камеру. Игорь Малахов известен на YouTube как Репейник. В ходе своих трансляций он и его единомышленники жестоко обращаюся с душевнобольными или зависимыми людьми за пожертвования от зрителей.

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блогер треш-стрим репейник
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