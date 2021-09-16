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Apple заявила, что не может влиять на AppStore для удаления приложения «Навальный»
Общество
Apple заявила, что не может влиять на AppStore для удаления приложения «Навальный»
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Сотрудники компании Apple рассказали, что правовые тонкости не позволяют удалить приложение «Навальный» из источника Appstore.

Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов. В четверг комиссия рассматривала вопрос «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ». Ранее было заявлено, что компании нарушают российский закон о размещении запрещенного контента.

«Представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании воздействовать на портал Appstore для удаления контента, так называемого приложения "Навальный"», — отметил Климов.

Напомним, основанием для прекращения использования приложения является требование Генеральной прокуратуры России о необходимости ограничения доступа к данному ресурсу.

Google и Apple не отреагировали на требование РКН удалить приложение «Умного голосования». Американским корпорациям могут грозить штрафы. Их представители пока не смогли пояснить свою позицию по этому поводу.

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