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Галкин назвал клеветой заявление Гулькиной о влиянии Пугачевой на шоу-бизнес
Шоу-бизнес
Галкин назвал клеветой заявление Гулькиной о влиянии Пугачевой на шоу-бизнес
Prt Scr youtube.com  /  ТО «Gazgolder»

Москва, 16 сентября. Известный юморист и телеведущий Максим Галкин обвинил певицу Наталию Гулькину во лжи, за слова о его жене Алле Пугачевой, которая якобы влияет на шоу-бизнес.

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге заявила, что Пугачева имеет слишком много власти и влияния, чем активно пользовалась несколько лет назад. По словам певицы, именно Примадонна решала судьбу молодых артистов, убирая тех, кто ей не нравился, «одним звонком».

Подобное заявление не понравилось мужу исполнительницы «Миллиона роз» Максиму Галкину. Он обвинил Гулькину в клевете, назвав ее слова глупостью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Галкин назвал клеветой заявление Гулькиной о влиянии Пугачевой на шоу-бизнес
галкин пугачева ханга гулькина
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