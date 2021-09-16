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МИД РФ продублировал США демарш о недопустимости вмешательства в выборы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 16:12
Политика
МИД РФ продублировал США демарш о недопустимости вмешательства в выборы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 16 сентября. Заявление о недопустимости вмешательства американской стороны в российские выборы продублировано в Госдеп США и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.

Соответствующее заявление сделал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов во время заседания Всемирной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела государства. Он напомнил, что недавно американского посла Джона Салливана вызвали в здание российского внешнеполитического ведомства, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, речь идет о конкретных фактах, которые были переданы Соединенным Штатам для изучения и реакции.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к россиянам в преддверии думских выборов. Он призвал граждан страны, находящихся за рубежом, принять активное участие в голосовании на выборах.

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