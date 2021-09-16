Правительство России выделило 3 млрд рублей на поддержку врачей

Москва, 16 сентября. Новые пособия для ряда врачей анонсировали в кабмине.

Сотрудники сферы здравоохранения, боровшиеся с коронавирусной инфекцией и заразившиеся COVID-19 во время своей работы, получат новые выплаты от государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об учреждении новых социальных пособий. В соответствии со словами председателя правительства, кабмин выделит дополнительные 3 млрд рублей в качестве единоразовых страховых выплат медицинским работникам указанной категории.

Правительство ранее направило на данные цели 12,5 млрд рублей.

Система российского здравоохранения продолжает модернизироваться под цели эффективной борьбы с коронавирусным патогеном. Столица страны стала первым в России городом, практикующим новую терапию для лечения заболевших COVID-19.