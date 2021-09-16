Совет Безопасности призвал возобновить переговоры по досье эфиопской ГЭС Хидасэ

Нью-Йорк, 16 сентября. Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) вернуться за стол переговоров под эгидой Африканского союза.

Об этом говорится в заявлении председателя СБ, опубликованном на его официальном сайте. В тексте подчеркивается необходимость вновь поднять соглашение о принципах, подписанных в 2015 году. За последние месяцы усилилась напряженность между Аддис-Абебой, с одной стороны, и Египтом и Суданом, с другой, после официального объявления о начале второго заполнения водохранилища ГЭС, которую Эфиопия строит на берегу реки Голубой Нил. Данные действия вызвали обеспокоенность двух государств, расположенных ниже по течению.

«Совет безопасности не является компетентным органом в технических и административных спорах по водным источникам и рекам», — добавлено в заявлении.

Ранее Каир и Хартум призвали СБ ООН разработать юридически обязывающее соглашение для разрешения конфликта. Со своей стороны, Эфиопия всячески подчеркивала, что вопрос можно урегулировать только под эгидой Африканского союза.

Власти Судана и Египта заявили, что 10-летние трехсторонние переговоры зашли в тупик, в то время как Аддис-Абеба приступила уже ко второму этапу заполнения водохранилища. По мнению двух государств, это не только нарушает соглашение 2015 года, но и представляет собой реальную угрозу для 150 миллионов человек, проживающих ниже по течению Нила.

Строительство плотины Хидасэ, которой предстоит стать крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, завершено на 80%. Согласно прогнозам эфиопских властей, она начнет работать на полную мощность в 2023 году. Эфиопия заявляет, что проект стоимостью 5 млрд долларов необходим для ускорения экономического развития и обеспечения энергией подавляющего большинства ее населения.