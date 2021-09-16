Замглавы Суверенного совета заявил о нестабильной ситуации с безопасностью в Судане

Хартум, 16 сентября. Ситуация с безопасностью в Судане остается хрупкой на фоне разногласий внутри политического истеблишмента, заявил первый заместитель председателя переходного Суверенного совета и командующий Силами быстрой поддержки (СБП) генерал-полковник Мухамад Хамдан Дагло, известный также как Хамидти.

«Наблюдается рост разжигания ненависти, трайбализма и расизма, а проблемы, с которыми сталкивается страна, требуют согласованных усилий и совместной работы как от гражданских лиц, так и от военного руководства», — добавил чиновник во время визита премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в штаб-квартиру СБП.

Генерал отметил также необходимость «действовать сообща для достижения глубокого и всеобъемлющего процесса реформ», добавив, что инициатива главы правительства предлагает выход из кризиса, который можно использовать наряду с другими идеями и программами. Суданский чиновник подчеркнул важность «преодоления племенных, партийных и региональных разногласий и мужества в исправлении собственных ошибок ради будущих поколений».

«Мы должны перейти от стадии страха друг перед другом к стадии взаимного доверия и руководства общими ценностями, объединяющими нас на родной земле, а также ценить и уважать институты, которые служат народу и защищают его», — добавил Хамидти во время приема правительственной делегации.

В своей речи Дагло приветствовал все подразделения вооруженных сил, полицию и Службу общей разведки, которые, по его словам, отважно встали на сторону людей, добившись тем самым желаемых перемен и перевернув темную страницу своего государства. Он напомнил, что СБП сыграли ведущую роль в победе суданской революции.

Стоит отметить, что Мухаммад Хамдан Дагло стал ключевой фигурой в вопросе достижения мира между переходным правительством и вооруженными движениями Суданского революционного фронта (СРФ). Именно благодаря его координации, усилиям и организационным способностям удалось собрать за столом переговоров многочисленные и разнородные партии и достичь в конечном результате подписания Джубинского соглашения в октябре 2020 года.