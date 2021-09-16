Основные проекты развития гражданского авиастроения потребуют около 320 млрд рублей

Москва, 16 сентября. Объем финансирования, необходимого для реализации основных проектов гражданской авиационной промышленности в ближайшие годы, составляет около 320 млрд рублей.

Соответствующую сумму озвучил вице-премьер РФ Юрий Борисов. При этом, по его словам, точная цифра еще обсуждается. Как уточнил зампред правительства, речь идет о бюджетных и внебюджетных средствах.

«Самолёты нужно поставить на крыло, внедрить в рынок и заместить импортные модели, которые сегодня доминируют на наших воздушных магистралях», — заявил Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Финансирование отечественного авиапрома обсуждалось в ходе совещания с участием президента Владимира Путина в ходе авиасалона МАКС-2021 в июле. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в ближайшие три года правительство собирается выделить на лизинг гражданских самолетов и вертолетов более 200 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.