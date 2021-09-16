Буквально в часе езды от Москвы туристы, увлекающиеся историей России, а также все те, кто предпочитает приятные однодневные поездки с друзьями или в уединении, смогут познакомиться с величественной усадьбой Быково, расположенной в недрах живописного парка подмосковного селения Быково близ города Жуковский. Знаменитый памятник истории, архитектуры, культуры и нравов XVIII века, также нередко именуемый Марьино, приобрел широкую известность во времена сенатора и московского генерал-губернатора Михаила Измайлова. Полюбоваться архитектурно-парковым ансамблем с удовольствием приезжали знатные люди того времени. Усадьба имеет долгую и богатую историю, так как сменила немало владельцев, принадлежащих к известным русским фамилиям. Недаром и в наши дни главный дом-дворец, построенный в стиле французского ренессанса, уникальный неоготический храм, живописный парк с прудами, резной павильон Эрмитаж и другие достопримечательности усадебного комплекса привлекают туристов, и посещение территории Быково входит в программу множества экскурсионных туров, таких как «Быково — историческая усадьба Воронцовых-Дашковых», «Тур десяти российских церквей» и другие. Но обо всем по порядку.

Как доехать до дворца-усадьбы Быково-Марьино на общественном транспорте или машине

Путешественники, следующие в усадьбу Быково из Москвы, могут выбрать несколько вариантов маршрута. Чтобы поездка выглядела более масштабной, можно воспользоваться электричкой. Для этого следует прибыть на Казанский вокзал (станция метро «Комсомольская») и купить билет до ближайшей к Быково станции — «Удельная». Далее путь будет лежать на маршрутном такси №23 или №39 до остановки «Храм», а уже после нее до усадебного комплекса вы буквально за десять минут доберетесь пешком.

Можно добраться до усадьбы из столицы, минуя железнодорожный вокзал. Для этого нужно доехать до станции метро «Котельники», а уже оттуда на автобусах №424, 441, 478 или маршрутке №525к проследовать до остановки «Керосиновая лавка» или «Храм». Время в пути, как уже было сказано, составит чуть менее часа.

vk.com / Администрация Петрозаводского городского округа

Если вы планируете поездку в Быково на личном автомобиле, то начинать движение лучше всего по Волгоградскому проспекту, который затем «перетекает» в шоссе «Новорязанское». Минуя населенный пункт Островцы, необходимо свернуть на Островецкое шоссе, после чего следовать в соответствии с указателями до самой усадьбы. Приятная новость для любителей путешествовать за рулем состоит в том, что рядом с имением расположена бесплатная стоянка. Так что не стоит уподобляться некоторым несознательным туристам, норовящим заехать на территорию прямо на собственном авто. Также стоит сказать, что усадьба Быково предлагает посетителям достаточно «гибкий» режим работы, а точнее — туристы могут попасть на ее территорию ежедневно в любое время суток и к тому же совершенно бесплатно. Что ж, на то оно и народное достояние, чтобы находиться в свободном доступе. Правда, до полуночи на прогулке задерживаться все же не стоит. Тем более что в главном усадебном доме, как поговаривают, водятся призраки, и буквально недавно, в 2021 году, усадьбу Быково посетил один из популярных российских блогеров с тем, чтобы к фильмам, которые уже не раз снимали на территории имения, добавился еще один новый телепроект, посвященный изучению мистических территорий, паранормальных зон и аномальных объектов.

Федеральное агентство новостей /

Как появилось название усадьбы Быково?

В соответствии с некоторыми источниками, впервые село Быково было упомянуто в духовной грамоте Дмитрия Донского, она являла собой завещание, написанное накануне Куликовской битвы. Согласно иным сведениям о существовании населенного пункта стало известно в эпоху правления Ивана Грозного, когда о Быково было сказано в документах, созданных после завоевания Казани.

Так или иначе, принято считать, что имя села происходит от наименования скотопрогонного центра, ранее расположенного на этой территории. Скот вдоволь кормили на здешних лугах, а затем переправляли в столицу.

«Воронцовский» период усадьбы Быково-Марьино

Первым в семье Воронцовых селением Быково стал владеть воевода Илларион. Столь щедрый подарок, занимающий территорию более 30 гектаров земли, он принял от Петра Первого за свои военные заслуги перед Отечеством. Затем вплоть до середины XVIII века Быково переходило другим наследникам фамилии, сыгравшим значимые роли в историческом пути государства Российского — это Екатерина Воронцова-Дашкова, Иван и Михаил Воронцовы и прочие представители рода.

wikipedia.org / Поль Деларош

Как впечатлить императрицу, или Усадьба времен Измайловых

Во второй части XVIII века фортуна отвернулась от семьи Воронцовых, они пребывали в опале, и императрица Екатерина II пожаловала Быково столичному главнокомандующему Михаилу Измайлову, участвовавшему в перевороте 1762 года. Новый владелец принял решение реконструировать имение, так как в исходном варианте оно не произвело ни малейшего впечатления на правительницу Екатерину II. Благо Измайлов в то время возглавлял Кремлевскую экспедицию дворцовых зданий и, безусловно, в круг его ближайших контактов входило немало ведущих архитекторов, в том числе первый зодчий Царицыно Василий Баженов. Это позволяет историкам предположить, что именно он является автором первых построек на быковских землях. Об этом говорят Алексей Греч и другие известные краеведы, проводящие стилевые параллели между постройками Быково и другими величайшими творениями Баженова.

Увы, первоначальный замысел преображения Быково не был завершен, и это именно тот случай, когда политические вопросы оказались сильнее и важнее искусства: Екатерина II наказала архитектора за его причастность к масонскому ордену и поддержку наследника Павла I. Конфликт вылился не только в отлучение Баженова от всех его строек, но и в снесение дворцового комплекса, возведенного согласно его плану.

Словом, о том, как выглядел при Измайлове главный дом-дворец, история умалчивает, хотя некоторые его конструкции входят в состав здания нынешних времен. Так или иначе, «Измайловский» период жизни усадьбы был ознаменован множеством важных перемен. Строительство нового главного дома потребовано изменения рельефа местности. На территории выкопали три пруда, а «вырученную» землю пустили на укрепление холма, на котором и был заложен будущий дворец. Одновременно с его строительством здесь вели активную работу и по благоустройству парка. Появились занятные беседки и романтичные скульптуры, был разбит красивый сад, сформирован грациозный павильон «Эрмитаж». Усадебный ансамбль объединил в себе несколько стилевых решений, в частности, отечественную готику и классицизм. А среди хозяйственных построек этого периода можно выделить дом для прислуги, кузницу, конюшню, а также оранжерею.

Ф. С. Рокотов / Общественное достояние

Храм Владимирской иконы Божьей Матери — непревзойденный памятник любви и вере

Михаил Измайлов был женат на любимой фрейлине правительницы Елизаветы Петровны — Марии Нарышкиной. Он очень любил свою супругу, счастливо прожил с ней 24 года и даже имение переименовал в честь своей спутницы жизни — Марьино. А когда в 1780 году смерть Марии разлучила супругов, по инициативе овдовевшего Измайлова в память о ней на территории имения была выстроена красивейшая белокаменная Владимирская церковь. Автором проекта предположительно выступил все тот же Баженов, однако официальным исполнителем стал Матвей Казаков. В усадьбе Быково не столько главный дворец, сколько именно эта церковь привлекает к себе внимание многочисленных ценителей архитектуры. Этот уникальный памятник, принадлежащий к редчайшим образцам неоготики, действительно стоит увидеть собственными глазами. Он имеет необычную овальную форму и наделен снаружи двумя изогнутыми лестницами, которые служат гармоничным дополнением парных башен-колоколен по обоим направлениям центрального фасада. В противовес внушительным размерам святыня смотрится легкой и изящной, словно это не церковь, а летний садовый павильончик. А на фасаде храма изображены небесные покровители двух любящих супругов — Марии и Михаила. Мужчины и женщины, союз которых вдохновил зодчего на создание настоящего шедевра. Недаром на великолепных ступенях храма с удовольствием фотографируются влюбленные пары.

pixabay.com / PD

Возвращение усадьбы Воронцовым-Дашковым

Так как у Михаила Измайлова не осталось наследников по мужской линии, после его кончины имение вновь было передано Воронцовым: за представителя этой фамилии вышла замуж племянница Измайлова Ирина. Сначала усадьба находилась в запустении, но в начале 1840-х годов ее полноценный хозяин Иван Воронцов, который по просьбе княгини Екатерины Дашковой, своей родной тетки, начал преображение имения. Он также взял двойную фамилию — Воронцов-Дашков — с разрешения императора.

Для обновления имения специально был приглашен модный зодчий из Швейцарии Бернар Симон. Денежные средства на проект были выделены немалые, ведь мать Ивана Ирина страстно желала, чтобы быковское имение превзошло по своей красоте и величию другую усадьбу — Графскую Славянку — которую семейство хотело купить изначально.

При Симоне дом-дворец был переиначен на манер эклектики и стал немного напоминать замок, а в его западной зоне была сооружена башня с часами и обсерваторией. Зодчий также поменял назначение изрядной части помещений и их интерьерные решения, которые стали тяготеть к стилю рококо. Дворец вобрал в себя значительную коллекцию предметов искусства. Также здесь была сформирована богатая библиотека. Была существенно видоизменена и парковая территория, в частности, поменялась ее трассировка, был добавлен новый пруд, реконструированы беседки.

Последние хозяева усадьбы Быково-Марьино

История дореволюционных владельцев быковского имения заканчивается на семье Ильиных. Совладелец Казанской железной дороги Николай Иванович Ильин купил эту территорию со всеми ее постройками в 1874 году. Вплоть до событий 1917 года имением владел его сын Андрей, историк по специальности. Именно он стал автором идеи создания книги воспоминаний здешних крестьян об усадьбе Быково до ее переустройства в 1840-х годах. В свою очередь, его сын Михаил стал знаменитым историком архитектуры и большим знатоком творений Баженова.

От школы подрывников до палочки Коха

После революции имение Быково было, естественно, подвергнуто национализации. Сначала в ней размещалась детская колония, а затем — школа подрывников. Некоторые предметы интерьера, картины и книги были переправлены в музейный фонд, однако многое в те времена было безвозвратно утрачено. Со временем были разрушены «Эрмитаж», грот и конюшня, исчезла колонна Павла I, было утрачено немало ценных деталей архитектуры.

По окончании Великой Отечественной войны имение вместе с парком было передано Минздраву, и здесь свыше трех десятков лет функционировал санаторий для туберкулезников. Впрочем, заразную форму этого заболевания в Быково закончили лечить еще в 1966 году и медицинское учреждение стало проводить в бывшем имении восстановление больных туберкулезом костей, не представляющих опасности для окружающих. Однако под предлогом того, что туберкулезная палочка Коха имеет особую стойкость, на территорию Быково-Марьино долгое время не допускали даже работников СМИ, несмотря на то, что еще с середины 60-х здесь стартовали активные восстановительные работы.

В XXI веке был разработан новый проект по преобразованию территории в культурно-туристический центр, однако его реализация приостановлена ввиду некоторых бюрократических сложностей. Не исключено также, что имение, в том числе внутреннее убранство помещений дворца, будет восстановлено на средства одного из современных предпринимателей. А пока здесь можно беспрепятственно гулять, фотографироваться, гладить многочисленных местных котиков и воображать, что перед вами вот-вот появится крепостной крестьянин с каретой, запряженной великолепными скакунами, и предложит с ветерком прокатиться до соседнего поместья.