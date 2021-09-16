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Читатели Daily Mail назвали абсурдными учения по отражению «нападения» России в Латвии
Армия
Читатели Daily Mail назвали абсурдными учения по отражению «нападения» России в Латвии
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Лондон, 16 сентября. Маневры по отражению «наступления» российской армии в Латвии носят исключительно показательный характер. К такому выводу пришли читатели британского издания The Daily Mail.

Ранее латвийские военные развернули тренировочные мероприятия в городских условиях прямо на глазах у прохожих. Граждане скептически отнеслись к действиям военнослужащих, которые вели перестрелки прямо на улицах. Британцы оказались солидарны с общественностью Латвии.

В комментариях под публикацией The Daily Mail, посвященной учениям, читатели жестко осадили Латвию за очередной антироссийский выпад, назвав операцию абсурдной.

«Правительству этой страны наплевать на собственный народ», — написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что этот трюк едва ли напугает Россию и адресован исключительно латвийской аудитории. При этом читатели заметили, что в действительности никакие учения не помогут Латвии справиться с российской армией. Спасает ее лишь тот факт, что Москва не преследует наступательных целей.

«Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться», — заключили пользователи.

Военные учения Namejs-2021 стартовали в Латвии 30 августа при участии 9000 военнослужащих стран НАТО. Маневры носят антироссийский характер. При этом в Кремле назвали необоснованным страх балтийских республик перед РФ, пишет «Царьград».

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Латвия россия британия
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