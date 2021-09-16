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Депутат Пискарев заявил, что Запад получил сигнал о последствиях вмешательства в выборы РФ
Политика
Депутат Пискарев заявил, что Запад получил сигнал о последствиях вмешательства в выборы РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 сентября. Западу передали четкий сигнал о последствиях вмешательства в российские думские выборы, заявил депутат ГД Василий Пискарев.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Пискарев сделал заявление на фоне обсуждений в Совфеде поведения IT-гигантов в РФ. Слова депутата приводятся в Telegram.

«Запад получил четкий сигнал, что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. Apple и Google предъявлены конкретные факты вмешательства и разъяснены правовые последствия их действий», — передают слова парламентария в комиссии.

Ранее Роскомнадзор сообщил о возможных штрафах в отношение Apple и Google из-за игнорирования корпорациями требования удалить приложение «Умного голосования» из магазинов платформ. В свою очередь, Госдума ужесточит требования к крупным платформам и изменения будут зависеть от действий двух гигантов, подчеркнул Пискарев.

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запад пискарев вмешательство
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