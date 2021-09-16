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Захарова: «Большая семерка» не сможет решить афганский вопрос без России
Политика
Захарова: «Большая семерка» не сможет решить афганский вопрос без России
instagram.com  /  @mzakharovamid

, 16 сентября. Страны «Большой семерки» не смогут разрешить самостоятельно кризисную ситуацию в Афганистане, им понадобится помощь России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь российского дипломатического ведомства высказалась о роли Москвы в решении афганского вопроса в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале. По мнению Захаровой, необходимость непосредственного участия Кремля в урегулировании ситуации в Центрально Азии страны коллективного Запада осознают, но не торопятся это признавать.

«Они ("Большая семерка". — Прим. ред) понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу (исправить не смогут. — Прим. ред.). Это не проблема — это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Обсуждение ситуации в Афганистане входит в повестку дня саммитов G7 и G20. Президент России Владимир Путин получил приглашение на встречу «Большой двадцатки», оно пока рассматривается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Все новости / Политика / Захарова: «Большая семерка» не сможет решить афганский вопрос без России
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