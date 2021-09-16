Депздрав Эстонии заявил о признании страной не зарегистрированных в ЕС вакцин от COVID-19

Таллин, 16 сентября. Эстония признает все вакцины против коронавирусной инфекции, в том числе и те, которые не зарегистрированы в Евросоюзе.

Так, эстонские власти принимают те вакцины, которые признаны исходной страной — той, откуда приехал человек. Об этом заявили в департаменте здоровья республики.

Как сообщалось ранее, сотрудники экзаменационного центра Таллинского университета обратились в депздрав с конкретной просьбой. Им потребовалось уточнить, какие еще вакцины, помимо четырех официально используемых в Эстонии, могут доказать инфекционную безопасность студента.

Эстония готова принять россиян с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом несколько стран мира готовы без ограничений принять туристов из РФ, привитых препаратом «Спутник V».