Судья по делу о взрыве в порту Бейрута выдал ордер на арест экс-главы Минтранса Ливана

Бейрут, 16 сентября. Судья Тарек Битар, возглавляющий расследование по делу о взрыве в бейрутском порту в августе 2020 года, выдал ордер на арест Юсефа Фенианоса — бывшего министра общественных работ и транспорта Ливана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственный осведомленный источник.

57-летний Фенианос занимал должность в ливанском кабмине с 2016 по начало 2020 года. Он был вызван на допрос по делу о трагедии в порту Бейрута 16 сентября, однако не явился в суд. В настоящее время местонахождение экс-министра остается неизвестным, однако считается, что он находится в Ливане.

AFP: The judge leading #Lebanon's investigation into last year's devastating Beirut port blast issued an #arrest_warrant for for the former public works and transportation minister ,#Youssef_Fenianos, who failed to appear for questioning Thursday, a judicial source said. pic.twitter.com/OTBDJZPxNO — Usama Farag (@VOAFarag) September 16, 2021

Адвокат Фенианоса Назих аль-Хури заявил, что ордер на арест его подзащитного является «вопиющим нарушением закона». Сейчас его команда рассматривает различные сценарии ответа на санкции судьи.

«Мы как команда защиты изучаем варианты, к которым можем прибегнуть в ближайшие дни и которые доступны нам в рамках законодательства», — отметил он в комментарии AFP.

Трагедия народа

Трагедия в порту столицы Ливана произошла 4 августа 2020 года. В этот день на складах гавани произошла серия мощных взрывов, причиной которых, по версии следствия, стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры. Это вещество на протяжении нескольких лет хранилось на территории порта в ненадлежащих условиях.

Жертвами инцидента стали 215 человек, при этом еще более 60 числятся пропавшими без вести. Ранения различной степени тяжести получили еще около семи тысяч человек, дома порядка 300 тысяч бейрутцев были повреждены или полностью разрушены.

Федеральное агентство новостей /

После трагедии в Ливане начались масштабные протесты: граждане страны потребовали от властей объективного расследования обстоятельств случившегося. Нередко акции перерастали в стычки с полицией, приводили к захвату правительственных зданий. Народное недовольство достигло такого уровня, что 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб и его кабинет в полном составе подали в отставку. После этого республика более года жила без компетентного правительства, состав которого удалось сформировать лишь в начале сентября текущего года.

Затянувшееся расследование

Расследование трагедии началось на следующий день после взрыва, его возглавил судья Фади Саван, который практически сразу заявил, что к инциденту привела халатность представителей местной власти. Среди подозреваемых, названных Саваном, оказались президент Мишель Аун, премьер Диаб, бывший министр финансов Али Хасан Халил, Юсеф Фенианос и ряд прочих чиновников.

Впрочем, ни один из них перед судом так и не предстал. Политики игнорировали повестки от прокуратуры, ссылаясь на собственную неприкосновенность и необходимость получения распоряжения на беседу с правоохранительными органами или от премьер-министра, или от главы МВД. Просьбы Савана снять политический иммунитет с чиновников также не были услышаны. А затем судью и вовсе отстранили от дела, обвинив в предвзятости — его дом был поврежден в результате взрыва.

The recent removal of Judge Fadi Sawan as lead investigator brings the inquiry into the Beirut Port explosion back to square one. Will justice ever prevail?"@Daraj_media #Beirutportexplosion #BeirutExplosion #Lebanon #Beirutblastvictims #FadiSawan https://t.co/ljWFmZse69 — Boell Middle East (@boell_meo) March 4, 2021

В феврале 2021 года дело передали Тареку Битару, который пришел к тем же выводам, что и его предшественник. Прошения судьи о снятии неприкосновенности с подозреваемых тоже не были удовлетворены, а затем парламент одобрил передачу дела Верховному совету — органу, который специализируется на делах об импичменте и не занимается расследованиями.

Это решение спровоцировало очередную волну народного недовольства. Пострадавшие и родственники жертв трагедии в Бейруте обвинили чиновников в том, что те умышленно создают препятствия для разбирательства. К аналогичному выводу приходят и правозащитные организации. Например, Human Rights Watch выпустила доклад, в котором заявила, что именно халатность представителей власти привела к взрыву в порту.

«Все лица, указанные в докладе, знали об опасностях, связанных со взрывчатыми материалами, и несут ответственность за свои действия в соответствии с международным правом. <…> Это нарушение одного из самых основных прав — права на жизнь», — говорится в документе.

Тем не менее до сих пор расследование трагедии не принесло видимых результатов. 15 сентября территорию Ливана покинул экс-премьер Диаб, у которого на 20-е число был назначен допрос по громкому делу. Несмотря на то, что суд принял решение о принудительной явке бывшего главы кабмина, чиновник отбыл в США на несколько недель, чтобы навестить родственников.

Al Jazeera English: "Survivors, NGOs call for international probe into Beirut blast" https://t.co/wHlsQLopNL — Evan Kohlmann (@IntelTweet) September 15, 2021

Разумеется, это не могло не вызвать возмущения общественности. Семьи пострадавших обвинили Диаба в бегстве от следствия и призвали к международному расследованию бейрутской трагедии.

Новая надежда

Стоит отметить, что обострение социальной напряженности в Ливане — далеко не единственное значительное последствие бейрутской трагедии, которое наложило серьезный отпечаток на жизнь народа республики. Взрыв, произошедший в августе 2020 года, усугубил и без того плачевную экономическую ситуацию в стране.

С осени 2019 года национальная валюта Ливана потеряла более 90% своей стоимости, а около 80% населения оказались за гранью нищеты. И темпы падения ливанской экономики существенно усилились после инцидента в порту.

На данный момент республика продолжает борьбу с масштабным топливным кризисом, который привел к огромным очередям у местных АЗС и регулярным отключениям электроэнергии на территории Ливана. Ситуация с дефицитом топлива сильно ухудшила и криминогенную обстановку в стране: участились случаи ограблений бензовозов, а на заправках регулярно фиксируются стычки и перестрелки.

Fuel dispute triggers sectarian clash in Lebanon's south https://t.co/kEOTO6BpDr pic.twitter.com/pEPaXTk8I9 — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

Не лучше обстоит ситуация в медицинской сфере. С полок магазинов и аптек пропала колоссальная часть медикаментов и лекарств, в том числе и жизненно необходимых. Из-за перебоев в поставках электроэнергии больницы не могут обеспечить надлежащий уход за пациентами, в медучреждениях отсутствует необходимая техника.

Cancer patients in Lebanon are using social media to get medication from other countries because medical centers have run out.



Lebanon is facing an economic crisis due to state corruption, with over 50% of people now in poverty.



10% of cancer patients have no medication at all. pic.twitter.com/GMj1ocgPCX — AJ+ (@ajplus) September 14, 2021

Помимо этого эксперты прогнозируют и острую нехватку воды в регионе. Из-за дефицита миллионы граждан республики могут лишиться водоснабжения.

После формирования правительства у граждан страны появилась надежда хотя бы на получение финансовой помощи от международных организаций и зарубежных доноров. Так, к примеру, Международный валютный фонд обещал возобновить денежные транши для Ливана при условии наличия кабмина и проведения ряда реформ.

Между тем до конца неясно, успеет ли правительство под руководством нового премьера Наджиба Микати с целым рядом первостепенных задач, стоящих перед ним. Сам глава кабмина обозначил четыре ключевых приоритета работы министров: борьба с пандемией COVID-19, реконструкция порта Бейрута, общие реформы и парламентские выборы. Однако полномочия кабинета будут действовать лишь 8 месяцев — до выборов в парламент, назначенных на май 2022 года.

Едва ли это правительство сможет кардинальным образом поменять ситуацию в Ливане, однако оно вполне способно обеспечить принятие ряда быстрых и эффективных мер.