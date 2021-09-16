Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 16:46
16:44
Происшествия
CRJ-100 с 50 пассажирами вернулся в аэропорт Йошкар-Олы после отказа двигателя
16:43
Общество
Эксперты из Марий Эл обсудили предстоящие выборы
16:43
Происшествия
В Красноярске мужчина до смерти избил прохожего из-за громкой музыки
16:42
Общество
Доктор Мясников перечислил заболевания, которые не требуют медицинского вмешательства
16:39
Политика
Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане
16:39
Происшествия
Умерший после задержания краснодарец не жаловался на действия правоохранителей
16:36
Энциклопедия ФАН
Историки, архитекторы и котики подмосковной усадьбы Быково
16:29
Происшествия
Airbus А-320 не смог вылететь из аэропорта Домодедово из-за вибрации двигателя
16:28
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко жестко раскритиковала неудачный фасон «неубиваемой» женской куртки
16:27
Весь мир
Власти Алжира провели новые аресты по делу о лесных пожарах
Все новости

Военнослужащие Росгвардии получили квартиры в новом жилом комплексе Симферополя
Армия
Военнослужащие Росгвардии получили квартиры в новом жилом комплексе Симферополя
Невские Новости

Симферополь, 16 сентября. Военнослужащие Росгвардии получили новые квартиры в трех девятиэтажных домах, построенных в Симферополе специально для сотрудников ведомства.

Торжественную церемонию посетил главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов. Генерал вручил военным ключи и поздравил с долгожданным обретением собственного жилья.

Строительство жилого комплекса началось в Симферополе осенью 2018 года. Сотрудничество Росгвардии с крымской администрацией позволило ввести дома в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока. Так, 324 благоустроенные квартиры уже готовы принять владельцев.

Ранее Золотов также наградил спортсменов ведомства медалями за участие в Олимпиаде. Во время церемонии победители, призеры и участники соревнований получили медали «За проявленную доблесть» I степени. Кроме того, военнослужащим-олимпийцам было присвоено очередное воинское звание.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие Росгвардии получили квартиры в новом жилом комплексе Симферополя
россия крым росгвардия симферополь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru