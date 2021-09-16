Военнослужащие Росгвардии получили квартиры в новом жилом комплексе Симферополя

Симферополь, 16 сентября. Военнослужащие Росгвардии получили новые квартиры в трех девятиэтажных домах, построенных в Симферополе специально для сотрудников ведомства.

Торжественную церемонию посетил главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов. Генерал вручил военным ключи и поздравил с долгожданным обретением собственного жилья.

Строительство жилого комплекса началось в Симферополе осенью 2018 года. Сотрудничество Росгвардии с крымской администрацией позволило ввести дома в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока. Так, 324 благоустроенные квартиры уже готовы принять владельцев.

Ранее Золотов также наградил спортсменов ведомства медалями за участие в Олимпиаде. Во время церемонии победители, призеры и участники соревнований получили медали «За проявленную доблесть» I степени. Кроме того, военнослужащим-олимпийцам было присвоено очередное воинское звание.