Диетолог Бородина назвала шесть самых полезных овощей и фруктов для осеннего рациона

Москва, 16 сентября. Врач-диетолог Ирина Бородина порекомендовала включить в рацион шесть овощей и фруктов для укрепления иммунитета перед приходом осенних холодов.

Осенью рекомендуется употреблять тыкву, отметила Бородина. Овощ содержит в составе большое количество витаминов K, РР, Е, С и группы B. Также тыква богата микроэлементами, железом, магнием, калием, клетчаткой, фосфором и антиоксидантами. Еще одним полезным продуктом является гранат.

В рацион следует включить репу. Она содержит полисахариды, которые легко усваиваются в организме и клетчатку, необходимую для стимуляции перистальтики кишечника. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на грушу. Фрукт также содержит много клетчатки и большое количество витаминов. Восполнить витамин С в организме позволит цветная капуста. Укрепить иммунную систему, в свою очередь, поможет клюква, подытожила диетолог.

Педиатр Ирина Добрецова ранее рассказала, как поддержать иммунитет ребенка осенью. Прежде всего, необходимо готовить плотный завтрак.