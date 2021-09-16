Томас Тухель спас жизнь сыну домработницы во время работы в «ПСЖ»

Лондон, 16 сентября. Немецкий специалист Томас Тухель спас жизнь сыну домработницы, когда возглавлял футбольный клуб «ПСЖ».

Когда 48-летний Тухель возглавил «ПСЖ», он нанял горничную филиппинского происхождения. Женщина много трудилась, чтобы заработать на дорогостоящее лечение сына. Когда наставник парижан и его супруга об этом узнали, то моментально пришли на помощь горничной и выписали чек, покрывающий все медицинские расходы, сообщает «Матч ТВ» в своем Telegram-канале.

Ребенок шел на поправку, а немецкому специалисту вскоре пришлось покинуть Париж и перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). При этом специалист продолжал общаться с горничной. Из общения он узнал, что женщина мечтает когда-нибудь вернуться на родину и построить собственный дом. Перед отъездом в Лондон Тухель подарил домработнице роскошный особняк на Филиппинах.

Напомним, «Челси» под руководством Тухеля в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Нынешний сезон еврокубков лондонская команда начала с победы, обыграв на своем поле петербургский «Зенит».