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Томас Тухель спас жизнь сыну домработницы во время работы в «ПСЖ»
Спорт
Томас Тухель спас жизнь сыну домработницы во время работы в «ПСЖ»
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Лондон, 16 сентября. Немецкий специалист Томас Тухель спас жизнь сыну домработницы, когда возглавлял футбольный клуб «ПСЖ». 

Когда 48-летний Тухель возглавил «ПСЖ», он нанял горничную филиппинского происхождения. Женщина много трудилась, чтобы заработать на дорогостоящее лечение сына. Когда наставник парижан и его супруга об этом узнали, то моментально пришли на помощь горничной и выписали чек, покрывающий все медицинские расходы, сообщает «Матч ТВ» в своем Telegram-канале.

Ребенок шел на поправку, а немецкому специалисту вскоре пришлось покинуть Париж и перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). При этом специалист продолжал общаться с горничной. Из общения он узнал, что женщина мечтает когда-нибудь вернуться на родину и построить собственный дом. Перед отъездом в Лондон Тухель подарил домработнице роскошный особняк на Филиппинах.

Напомним, «Челси» под руководством Тухеля в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Нынешний сезон еврокубков лондонская команда начала с победы, обыграв на своем поле петербургский «Зенит».

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