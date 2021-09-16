Глава МИД Лавров призвал находящихся за рубежом россиян активно голосовать на выборах

Москва, 16 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к россиянам в преддверии думских выборов.

По словам главы МИД РФ, он призывает россиян, находящихся за рубежом, принять активное участие в голосовании на выборах в Госдуму.

«МИД России сделает все, чтобы голосование за рубежом было честным и безопасным», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Думские выборы состоятся в России с 17 по 19 сентября включительно.

Ранее в МИД РФ заявили, что США не смогут отказаться от обвинений Москвы после того, как российская сторона предоставила Вашингтону конкретные факты по вмешательству в выборы. В заявлении ведомства отмечается, что Москва передала Соединенным Штатам все доказательства по инциденту.