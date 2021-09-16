Марк Варшавер: актрису Мордвинову попросили уйти из театра «Ленком» из-за поведения

Москва, 16 сентября. Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер рассказал, почему в 90-х годах актрису Амалию Мордвинову попросили покинуть стены театра.

В конце девяностых художественным руководителем театра был Марк Захаров. Варшавер считает, что Амалия Мордвинова была невероятно талантливой, но, несмотря на это, на решении об ее уходе сказалось еще и другое время.

«Ее освободил от работы Марк Захаров. Это связано с ее поведением. Она неправильно поступала. Он немного говорил на эту тему. Марк Захаров просто не хотел, чтобы она была в театре», — пояснил Варшавер в беседе с журналистами портала Teleprogramma.pro.

Худрук вспомнил, что Мордвинова отлично играла в спектакле «Королевские игры», однако, несмотря на ее талант, Захаров решил уволить ее, сославшись на недопустимое поведение. Актриса проработала в «Ленкоме» с 1995 по 1998 годы, сообщает телеканал «360».

Недавно стало известно, что труппу именитого театра пополнил внук Андрея Миронова и Марии Мироновой — молодой актер Андрей Удалов, о чем рассказал прессе сам Марк Варшавер.